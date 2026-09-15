Elche, Real Madrid karşısındaki tarihi olumsuz seriyi kırmanın yollarını arıyor. İki takım salı akşamı, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında karşı karşıya gelecek.

İstatistik uzmanı "Opta" ağının verilerine göre Elche, ligde iki takımı bir araya getiren son 16 maçta hiçbir galibiyet alamadı; bu maçlarda 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı. Bu seri, 1978 yılının mart ayında 3-1 kazandığı maçtan bu yana sürüyor ve takımın müsabaka tarihinde Real Madrid karşısındaki galibiyetsiz en uzun serisini oluşturuyor.

Real Madrid, ligde Elche karşısında deplasmanda oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmedi; bu maçlarda 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Bu, müsabaka tarihinde Elche karşısında deplasmanda kaydettiği yenilgisiz en uzun serisi.

Real Madrid, ligde salı günü oynadığı son 5 maçı kazandı ve galip gelmesi halinde müsabaka tarihinde bu günde en uzun galibiyet serisine imza atacak. Elche ise Birinci Lig'de salı günü en kötü mağlubiyet serisini yaşıyor; son 3 maçını kaybetti.

Real Madrid, ligde deplasmanda oynadığı son 9 maçta 4 mağlubiyet aldı; buna karşılık 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. 2019 yılından bu yana takım, müsabakada bir takvim yılı içinde deplasmanda beş veya daha fazla yenilgiyi yalnızca bir kez yaşadı; bu da Carlo Ancelotti yönetiminde 7 maç kaybettiği 2023 yılında gerçekleşti.

Elche, ligin 2026-2027 sezonundaki beş maçında hiçbir galibiyet elde edemedi; bu maçlarda 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Bu, yirmi birinci yüzyılda Birinci Lig'deki bir kampanyaya ilk beş maçında galibiyet alamadan başladığı üçüncü sefer oldu; bundan önce 3 kez berabere kalıp 2 kez kaybettiği 2013-2014 sezonunda ve 1 kez berabere kalıp 4 kez kaybettiği 2022-2023 sezonunda yaşanmıştı.

Real Madrid'in şutları, 2026-2027 sezonunda ligde 8 kez direğe ya da üst direğe çarptı; bu, müsabakada bu sezon başka herhangi bir takımın toplarının direğe ya da üst direğe çarpma sayısının iki katı. Bu sıralamada Barcelona 4 kez ile ikinci sırada geldi.

Ayrıca Real Madrid, en az 2003-2004 sezonundan bu yana bir ligde ilk 5 maçında şutları 8 kez direğe ya da üst direğe çarpan ilk takım oldu.

Elche'nin son ligdeki maçında Athletic Bilbao karşısında topa sahip olma ortalaması yüzde 33,3 oldu; bu, şubat 2023'te Real Madrid karşısında yüzde 27,6'ya ulaştığından bu yana müsabakada bir maçtaki en düşük topa sahip olma oranı.

Kısa süre önce Real Madrid ile ligdeki 50. galibiyetini elde eden Kylian Mbappe, bu sezon müsabakadaki 5 karşılaşmasında 6 gol kaydetti; bu, takımla Birinci Lig'deki ilk 5 maçının ardından ulaştığı en yüksek gol sayısı.

Arda Güler, bu sezon Avrupa'nın en büyük beş liginde başka herhangi bir oyuncudan daha fazla gol pozisyonu oluşturdu; 24 pozisyonla. Takımla bu sezon İspanya Ligi'nde oynadığı 5 maçın 4'ünde 5 ya da daha fazla pozisyon hazırladı.

Bu, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho'nun ligde Elche karşısındaki ilk karşılaşması olacak. Zira teknik direktör, kraliyet takımının başında müsabakada daha önce karşılaştığı 24 rakibin tamamına karşı galibiyet elde etmişti.



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