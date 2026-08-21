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La Liga
team-logoElche
Estadio Martinez Valero
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Elche - Barcelona LaLiga maç öncesi: Önemli istatistikler, takım haberleri, taktikler ve transferler

L. Yamal
Elche
Barcelona

2026-27 LaLiga sezonu başlarken Elche ile Barcelona maçına kapsamlı ön bakış. Taktikler, takım haberleri, transferler ve daha fazlasını ele alıyoruz.

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La Liga - Hafta 2
Estadio Martinez Valero

Elche - Barcelona maçı 23 Ağustos 2026'da EST ile 15.30'da ve GMT ile 20.30'da başlayacak.

Şampiyon Barcelona, unvan savunmasına Elche karşısında başlıyor

Ev sahibinin ligde kalma umutları iç saha performansına bağlı

Elche, geçen sezonu 43 puanla 15. sırada tamamladı ve yalnızca bir puan farkla ligde kalmayı başardı. Bu sezon da işlerinin zor olması bekleniyor. Martinez Valero'daki performansları kritik olabilir, çünkü puanlarının tam 35'ini (%81) kendi sahalarında topladılar ve bu da onları 2025-26 LaLiga sezonunun iç sahada en iyi altıncı takımı yaptı. Los Franjiverdes, sezonun açılış maçında geriye düştükten sonra Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Elche, geçen sezon Barcelona ile oynadığı iki maçta da gol attı. Bundan önceki 11 karşılaşmanın dokuzunda skor üretememişlerdi. Bu nedenle sezonun ilk iç saha maçında güçlü rakiplerini zorlayabileceklerine inanıyor olacaklar.

elche Getty Images

Katalan devi unvanını korumada favori

Barcelona, geçen sezon 94 puanla şampiyon oldu ve baskın geçen sezonda dikkat çekici 95 gol attı. Unvanını korumak için açık ara favori olarak başlıyor.

Barça transfer piyasasında neler yaptı?

İspanya'nın Dünya Kupası Altın Top kazananı Rodri, ilk etapta 60 milyon € değerindeki anlaşmayla Man City'den gelerek vitrin transferi oldu. Hücum hattında ise Anthony Gordon (70 milyon €), Karim Adeyemi (22 milyon €) ve Jesse Bisiwu (8,5 milyon €), ayrılan Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un yerini almak için kadroya katıldı.

rodriGetty Images

Takım haberleri

Ev sahibi ekipte Adam Boayar, Grady Diangana ve Yago Santiago hafif sakatlıklarla uğraşıyor. Bu arada Barça orta sahasının metronomu Frenkie de Jong, diz sakatlığı nedeniyle halen forma giyemiyor. Roony Bardghji de uzun süre sahalardan uzak kalacak. Vitrin orta saha transferi Rodri ise Dünya Kupası'ndaki performansının ardından ciddi bir şüphe durumunda.

Muhtemel 11'ler

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

kounde yamal barcelonagetty

Takım haberleri ve kadrolar

Elche vs Barcelona Muhtemel kadrolar

3-5-2
Elche crest
Elche
ELC
Diziliş
Barcelona crest
Barcelona
BAR
4-2-3-1
1M. Dituro23V. Chust22D. Affengruber5F. Redondo8M. Aguado16M. Neto11G. Valera2B. Sangare12G. Villar14F. Nino29A. Houary1J. Garcia24E. Garcia23J. Kounde3A. Balde18G. Martin7F. Lopez25A. Gordon36X. Espart10L. Yamal22M. Bernal11Raphinha
Barcelona crest
Barcelona
BAR
3-5-2
Elche

İlk 11

Barcelona

Teknik direktör

  • M. Anselmi
  • H. Flick

Elche bu maça dört oyuncusundan yoksun çıkıyor. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio ve Adam Boayar'ın tamamı sakat listesinde yer alıyor, bu da Anselmi'nin seçim yapabileceği oyuncu havuzunu daraltıyor. Herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde muhtemel bir ilk 11 de doğrulanmış değil.

Barcelona'nın da yönetmesi gereken sakatlık sorunları var. Frenkie de Jong ve Roony Bardghji forma giyemeyecek, ancak Flick'in uğraşması gereken herhangi bir ceza durumu yok. Kulüp doğrulanmış bir ilk 11 açıklamadı ve maç saatine daha yakın zamanda güncellemeler bekleniyor.

Form durumu

ELC

ELC - Form

KAC
K2-1
JDT
B0-0
ALA
B2-2
COR
B2-2
COR
B1-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
7/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
4/5
BAR

BAR - Form

BIR
K2-2
NFO
K0-1
UDI
K1-0
BAS
K2-5
AHL
K2-1
Atılan Gol (Yenilen Gol)
10/6
2,5 golün üzerindeki maçlar
3/5
Her iki takım da gol attı
3/5

Elche son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir galibiyet, dört beraberlik ve hiç mağlubiyet yaşamadı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Kaizer Chiefs karşısında aldı ve 17 Ağustos'taki LaLiga açılışında Deportivo de A Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche altı gol attı ve altı gol yedi. Bu seri, hazırlık maçlarında Cordoba ve Al-Ain karşısında üst üste alınan beraberlikleri de içeriyor.

Barcelona'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son karşılaşması, 19 Ağustos'ta Al Ahly SC karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetiydi. Bundan önce 16 Ağustos'ta Basel'i 5-2 mağlup etmişti. Udinese'ye kaybetti, Birmingham City ile berabere kaldı ve ayrıca Nottingham Forest'ı 1-0 yendi. Bu beş maçta Barcelona 10 gol atıp 9 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

ElcheÇizimBarcelona
0
0
5
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
1
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
Barcelona badge
Barcelona
BAR
4
MS
La Liga
Barcelona badge
Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
0
MS
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
Barcelona badge
Barcelona
BAR
2
MS
3Attığı Gol15
Maç 2.5 üstü golle bitti5/5
Her iki takım da gol attı3/5

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 31 Ocak 2026'da Estadio Martinez Valero'da oynanan LaLiga maçında Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. O sezonun daha erken dönemindeki diğer maçta Barcelona, 2 Kasım 2025'te sahasında 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmanın tamamını Barcelona kazandı; 13 gol attı ve 2 gol yedi.

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
B
K
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
K
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
K
4
SevillaSevillaSEV
110021+13
K
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
B
6
VillarrealVillarrealVIL
10102201
B
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
B
8
ElcheElcheELC
10101101
B
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
B
K
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
BarcelonaBarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
OsasunaOsasunaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
K
19
GetafeGetafeGET
100103-30
K
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
K
Şampiyonlar Ligi
Avrupa Ligi
Europa Conference League Qualification
Küme Düşme

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