La Liga - Hafta 2 23 Ağu 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche - Barcelona maçı 23 Ağustos 2026'da EST ile 15.30'da ve GMT ile 20.30'da başlayacak.

Şampiyon Barcelona, unvan savunmasına Elche karşısında başlıyor

Ev sahibinin ligde kalma umutları iç saha performansına bağlı

Elche, geçen sezonu 43 puanla 15. sırada tamamladı ve yalnızca bir puan farkla ligde kalmayı başardı. Bu sezon da işlerinin zor olması bekleniyor. Martinez Valero'daki performansları kritik olabilir, çünkü puanlarının tam 35'ini (%81) kendi sahalarında topladılar ve bu da onları 2025-26 LaLiga sezonunun iç sahada en iyi altıncı takımı yaptı. Los Franjiverdes, sezonun açılış maçında geriye düştükten sonra Deportivo La Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Elche, geçen sezon Barcelona ile oynadığı iki maçta da gol attı. Bundan önceki 11 karşılaşmanın dokuzunda skor üretememişlerdi. Bu nedenle sezonun ilk iç saha maçında güçlü rakiplerini zorlayabileceklerine inanıyor olacaklar.

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Katalan devi unvanını korumada favori

Barcelona, geçen sezon 94 puanla şampiyon oldu ve baskın geçen sezonda dikkat çekici 95 gol attı. Unvanını korumak için açık ara favori olarak başlıyor.

Barça transfer piyasasında neler yaptı?

İspanya'nın Dünya Kupası Altın Top kazananı Rodri, ilk etapta 60 milyon € değerindeki anlaşmayla Man City'den gelerek vitrin transferi oldu. Hücum hattında ise Anthony Gordon (70 milyon €), Karim Adeyemi (22 milyon €) ve Jesse Bisiwu (8,5 milyon €), ayrılan Robert Lewandowski, Ferran Torres ve Marcus Rashford'un yerini almak için kadroya katıldı.

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Takım haberleri

Ev sahibi ekipte Adam Boayar, Grady Diangana ve Yago Santiago hafif sakatlıklarla uğraşıyor. Bu arada Barça orta sahasının metronomu Frenkie de Jong, diz sakatlığı nedeniyle halen forma giyemiyor. Roony Bardghji de uzun süre sahalardan uzak kalacak. Vitrin orta saha transferi Rodri ise Dünya Kupası'ndaki performansının ardından ciddi bir şüphe durumunda.

Muhtemel 11'ler

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Takım haberleri ve kadrolar

Elche bu maça dört oyuncusundan yoksun çıkıyor. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio ve Adam Boayar'ın tamamı sakat listesinde yer alıyor, bu da Anselmi'nin seçim yapabileceği oyuncu havuzunu daraltıyor. Herhangi bir cezalı oyuncu bulunmuyor ve maçın başlama vuruşu öncesinde muhtemel bir ilk 11 de doğrulanmış değil.

Barcelona'nın da yönetmesi gereken sakatlık sorunları var. Frenkie de Jong ve Roony Bardghji forma giyemeyecek, ancak Flick'in uğraşması gereken herhangi bir ceza durumu yok. Kulüp doğrulanmış bir ilk 11 açıklamadı ve maç saatine daha yakın zamanda güncellemeler bekleniyor.

Form durumu

Elche son beş maçında galibiyet alamadı; bu süreçte bir galibiyet, dört beraberlik ve hiç mağlubiyet yaşamadı. Tek galibiyetini sezon öncesi hazırlık maçında Kaizer Chiefs karşısında aldı ve 17 Ağustos'taki LaLiga açılışında Deportivo de A Coruña ile 1-1 berabere kaldı. Bu beş maçta Elche altı gol attı ve altı gol yedi. Bu seri, hazırlık maçlarında Cordoba ve Al-Ain karşısında üst üste alınan beraberlikleri de içeriyor.

Barcelona'nın son beş maçında iki galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet çıktı. Son karşılaşması, 19 Ağustos'ta Al Ahly SC karşısında alınan 2-1'lik hazırlık maçı galibiyetiydi. Bundan önce 16 Ağustos'ta Basel'i 5-2 mağlup etmişti. Udinese'ye kaybetti, Birmingham City ile berabere kaldı ve ayrıca Nottingham Forest'ı 1-0 yendi. Bu beş maçta Barcelona 10 gol atıp 9 gol yedi.

İkili rekabet geçmişi

Bu iki takım arasındaki son karşılaşma, 31 Ocak 2026'da Estadio Martinez Valero'da oynanan LaLiga maçında Barcelona'nın 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. O sezonun daha erken dönemindeki diğer maçta Barcelona, 2 Kasım 2025'te sahasında 3-1 kazandı. Son beş karşılaşmanın tamamını Barcelona kazandı; 13 gol attı ve 2 gol yedi.