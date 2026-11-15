Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, kaptan Kylian Mbappe ile arasında herhangi bir sürtüşme olduğu iddialarını kesin bir dille yalanladı. Türkiye'ye karşı oynayacakları kritik UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Zidane, aralarındaki ilişkiye dair medyada yer alan spekülasyonları tamamen asılsız ve can sıkıcı olarak nitelendirdi.

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Zidane, Mbappe ile arasının bozuk olduğu iddialarına yanıt verdi

Fransa Teknik Direktörü Zinedine Zidane, millî takım kaptanı Kylian Mbappe ile ilişkisinin gergin olduğu yönündeki iddiaları kesin bir dille reddetti. Pazar günü Bordeaux'da Türkiye'ye karşı oynanacak kritik UEFA Uluslar Ligi maçı öncesinde konuşan Zidane, basındaki iddialara doğrudan yanıt verdi.

Fransa'nın elemeleri iyi bir şekilde tamamlamak için galibiyete ihtiyacı varken Zidane, takım içindeki birlikteliğin tam olduğunu vurguladı.

“İlişkimizde hiçbir sorun yok”

Basın toplantısında sorular kısa sürede, Stade Atlantique'deki maç öncesinde Zidane ile yıldız forveti arasında gerginlik olduğu iddialarına yöneldi. Zidane, ifadesini değiştirmeden, aralarının bozulduğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkça belirtti.

“Neler yazıldığını pek anlamıyorum,” diyen Zidane, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu tartışmaya girmeyeceğim; ilişkimiz gayet iyi. Hem oyuncu açısından hem de benim açımdan. Söylenenleri engelleyemem.”

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Haberlerin kendisini rahatsız edip etmediği sorulduğunda eski orta saha oyuncusu, bu iddialardan bunaldığını kabul etti. “Evet, kulağıma gelenler elbette oldukça can sıkıcı,” diye ekledi.

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Türkiye maçı için taktik planlar ve kadrodan son haberler

Sahadaki planlara ilişkin konuşan Zidane, Fransa'nın İtalya karşısındaki 3-1'lik yenilginin ardından toparlanmayı hedeflediği maçta Mbappe'nin tercih ettiği mevkide ilk 11'de başlayacağını ve 4-3-3 dizilişindeki hücum üçlüsüne liderlik edeceğini doğruladı. Yıldız oyuncusu hakkında Zidane, “Elbette her şeyi değiştiriyor; onun bizimle olmasını, olmamasına tercih ederiz,” dedi.

Takımda genç forvet Désiré Doué, Davide Frattesi'nin dirsek darbesi sonrası sallanan dişinin yarattığı soruna rağmen antrenmana çıktı. Fransa galibiyet ararken savunmada değişiklikler bekleniyor; Michael Olise ve Bradley Barcola gibi oyuncuların da hücumda Mbappe'yi destekleyeceği tahmin ediliyor.

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Gözler Bordeaux'daki Türkiye maçında

Fransa'nın toparlanıp elemeleri iyi bir şekilde tamamlamayı hedeflediği pazar akşamı Stade Atlantique'de oynanacak karşılaşma büyük önem taşıyor. Zidane'ın oyuncuları, Türkiye karşısında sergileyecekleri güçlü bir performansın San Siro'daki yenilginin izlerini sileceğini biliyor.

Tamamen maça odaklanan ve kaptanının hücum hattına liderlik etmeye hazır olduğu Fransa, son grup maçında etkileyici bir performans sergilemeye hazır.