Real Madrid'ın sol beki, 79. dakikada Hırvatistan'da Ivan Perisic'e ikinci sarı kartı gösterterek hücum oyuncusunun skor 1-1'ken oyundan atılmasına neden oldu. Sayısal üstünlüğü eline geçiren İspanya, 88. dakikada Mikel Merino'nun attığı golle galibiyete ulaştı.

Cucurella, kritik anda Perisic'in koşu yolunu kapattı, Hırvat oyuncunun temastan kaçınmak için elinden geleni yapmasına rağmen hafif bir temasın ardından yere düştü ve rakibine sarı kart gösterilmesini hararetle istedi. Sonunda Belçikalı hakem Erik Lambrechts bu kartı verdi; VAR incelemesi de kararı değiştirmedi.

"Tekrarı izleyip Cucurella'nın ne yaptığına bakarsanız: Araya giriyor. Bu akıllıca", diye itirafta bulundu Hırvatistan Teknik Direktörü Slaven Bilic Nova TV'ye. Sonrasındaki basın toplantısında da muhtemelen maçı belirleyen bu pozisyon yeniden soruldu ve şöyle dedi: "Takımında değilse Cucurella'ya kim kızmaz ki? O harika bir oyuncu, ona hayranım. Takımını sahip olduğu her şeyle savunuyor ama elbette provoke de ediyor."

Boris Becker de Marc Cucurella'ya öfkelendi

Pozisyon, X'te şu yorumu yapan Alman tenis efsanesi Boris Becker'ı bile harekete geçirdi: "Cucurella yine ortalığı karıştırıyor. Bu, Perisic'in hafif bir faulüydü ama asla kırmızı kartlık değildi. Cucurella her zaman böyle durumları provoke ediyor." İspanyol oyuncu ise kendisinde herhangi bir suç ya da kasıt görmedi: "Bence bu çok açık: Temas vardı. Burada eleştirilecek hiçbir şey yok", dedi maçın bitiş düdüğünün ardından gazetecilere.

Bu hareketiyle yine de Hırvatistan taraftarlarının öfkesini üzerine çekti ve taraftarlar daha sonra onu sürekli ıslıkladı. Almanya'da da Cucurella, EURO 2024 çeyrek finalinde aleyhine çalınmayan elle oynama nedeniyle tribünlerin hedefi olmuştu. O günden beri Cucurella, Almanya'da sahaya çıktığında yuhalanan isim oluyor.