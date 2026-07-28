Gündoğan, Sky'a verdiği röportajda, "Nürnberg ile hâlâ çok güçlü bir bağım var çünkü kulüp benim için elbette hâlâ çok şey ifade ediyor. Kulübe ve şehre çok minnettarım. Elbette bir gün, hangi rolde olursa olsun, geri dönmeyi hayal edebiliyorum" dedi. "Bunun oyuncu olarak bir ya da iki yıl olması da mümkün, yönetici ya da teknik direktör olarak da. Bunların hepsi mümkün olabilir."

Ancak 35 yaşındaki orta saha oyuncusu aynı zamanda şu itirafta bulundu: "Tamamen dürüst olmam gerekirse, yeniden 2. Lig'de oynama konusunda çok istekli değilim, ki bu gerçekten çok yıpratıcı bir lig. Bu lige büyük saygı duyuyorum. Ama şu anda bulunduğum noktaya da bakmak gerekiyor. Şampiyonlar Ligi oynayan bir kulüpteyim ve kendimi bu seviyede çok ama çok rahat hissediyorum."

Gündoğan, profesyonel futbola geçişini bir dönem Nürnberg'de yaptıktan sonra 2011 yılında 20 yaşındayken Borussia Dortmund'a transfer oldu. Manchester City'de geçen başarılı yılların ve Barcelona'daki bir aranın ardından 2025'te Galatasaray'a geçti. Nürnberg ise bu sırada uzun yıllardır ikinci ligde takılı kalmış durumda.

İlkay Gündoğan, Pep Guardiola'nın özel planını açıkladı

Gündoğan, Türk devinde şu ana kadar çıktığı 38 resmi maçta iki gol ve beş asist üretti. Sözleşmesi 2027'ye kadar devam ediyor. Gündoğan, "Şu anda yılın ötesini planlamak istemiyorum" dedi. "Şu anki durum itibarıyla devam etmek isterim, mümkünse Gala'da da, çünkü burada kendimi çok rahat hissediyorum."

Ancak Gündoğan için yakında başka heyecan verici bir seçenek de ortaya çıkabilir: Kendi açıklamasına göre, uzun yıllar birlikte çalıştığı teknik direktörü Pep Guardiola onu olası bir yardımcı olarak düşünüyor. Guardiola'nın geçen yıl bu konuda "laf arasında bir yorum" yaptığını söyleyen Gündoğan, "Bana birkaç yıl daha oynamamı ve sonra bir gün onun yardımcı antrenörü olacağımı söyledi ama şu anda kendisinin bir işi olmadığı için bekleyip görmek lazım" ifadelerini kullandı.

Guardiola'nın son olarak İtalya Milli Takımı'nın başına geçeceği konuşuluyordu ancak bu transfer gerçekleşmedi. Gündoğan, "Sonuçta benim için de iyi oldu, böylece henüz bu kararı vermek zorunda kalmayacağım" dedi. Teknik direktörlük B lisansını zaten almış olan Gündoğan, prensipte Guardiola'nın yardımcısı olarak bir geleceğin "çok iyi hayal edebileceğim bir seçenek" olduğunu söyledi.