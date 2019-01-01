Elano: Rodrygo'yu Real Madrid'den önce Liverpool istedi
Brezilyalı Rodrygo'nun eski antrenörü Elano, genç futbolcunun neredeyse Liverpool ile anlaşacağını itiraf etti.
Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a attığı üç golle maça damga vururken, Devler Ligi'nde gol atan en genç Brezilyalı olarak da tarihe geçti.
Real Madrid, genç futbolcuyu 45 milyon euro'luk bir bedelle kadrosuna katmıştı. Santos'un eski teknik direktörü Elano, Rodrygo'yu ilk olarak Liverpool'un istediğini ancak komik bir rakam teklif ettiklerini söyledi.
Elano, ESPN'e yaptığı açıklamada, "Liverpool'un bir dönem Rodrygo için yoğun ilgisi vardı. Ama verdikleri teklif çok düşüktü. Real Madrid'in teklifi 30 milyon euro daha fazlaydı. Teknik ekiple bir görüşme yaparak onun bu teklife değer biri olduğunu söyledim" ifadelerini kullandı.
Elano, Brezilyalı futbolcunun yaşına rağmen Real Madrid'e ayak uydurabildiğini ve performansını göstermeye başladığını belirtti:
"Çok genç olmasına rağmen belli bir olgunluğa sahip. Oynadığı futbolu çok beğeniyorum. Çok sessiz bir karakteri var. Brezilya Milli Takımı'nda ve Real Madrid gibi bir kulüpte oynuyor. Hayatındaki her şey değişecek ve o da uyum sağlamak zorunda kalacak."
Rodrygo, bu sezon La Liga'da forma giydiği 4 maçta 2 gol atmayı başardı.