Sarı-kırmızılıların Norveçli oyuncusu, Manchester City'ye imza atan vatandaşının Türkiye'de de büyük bir oyuncuya dönüşebileceğini düşünüyor.

Omar Elabdellaoui, Erling Haaland'ın gücü ve hızına dikkat çekerken bir dönem Fatih Terim'in yetenekli oyuncuyu Galatasaray'a istediğini söylüyor.

Geçtiğimiz Ocak ayında Galatasaray'daki koltuğunu Domenec Torrent'e devreden Fatih Terim görevini bırakmadan önce bir dönem Erling Haaland'ı izlediklerini söylemişti.

Fatih Terim, Norveçli yıldızı, U20 Şampiyonası'nda gözlemlediklerini belirtirken Elabdellaoui, sarı-kırmızılılara gelmiş olsaydı Haaland'ın yine büyük bir oyuncu olabileceğini düşünüyor.

Elabdellaoui ne söyledi?

Galatasaray'ın sağ bek oyuncusu Elabdellaoui, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

"Erling Haaland, Fatih Terim'in istediği dönemde Galatasaray'a gelseydi, yine büyük bir oyuncu olurdu."

"Türkiye'de bu golleri atsaydı, yine takımlar görürdü ve ilgi çekerdi. O bir gol makinesi, inanılmaz. Gücü ve hızı, gole karşı açlığı. Eminim ki Türkiye'den de Avrupa devlerine giderdi."

Fatih Terim, Haaland hakkında ne söylemişti?

2021 Ağustos'ta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, Erling Haaland'ı 20 yaş altı şampiyonasında takip ettiklerini açıklamıştı:

"Birçok oyuncu seyrettiriyoruz biliyorsunuz. Bunlar arasında Erling Haaland sizin için en çarpıcısı olabilir."

"Biz onu U20 Şampiyonası’nda izlettik, canlı olarak da daha sonra bir lig maçı için Norveç’e Ümit Davala Hoca ile Necati Ateş Hoca’yı gönderdim. Oradan beni aradılar, maçtan. 'Hocam, tüm scoutlar burada, elimizi çabuk tutmazsak alırlar' dediler."

"Canlı seyrettiriyorum. Biri santrafor, öbürü bek oynamış ama her yerde de kullanmışız futbolculuk döneminde. O gün limitimiz olsaydı, 8-9 milyona transferi bitirme noktasına gelecektik."

"Juventus, Manchester City, Manchester United hepsi orada. Şu an Avrupa’nın en önemli oyuncusu."

"Martin ile beraber Norveç’in aynı şehrinden olduğu için iletişim kurduk, babasıyla görüştük. Oyuncuyla anlaşma noktasına geldik."

"Maalesef, Norveç’ten hiç çıkmamış 20 yaşında bir oyuncuya o dönem 8-9 milyon versek, neler olabilirdi Türkiye’de, siz tahmin edin. Şimdi 150 milyon euro."

Elabdellaoui, Sörloth hakkında ne söyledi?

Omar Elabdellaoui, adı Galatasaray ile anılan vatandaşı Sörloth hakkında ise şunları söyledi:

"Solbaken, Sörloth ve Botheim, Norveç Milli Takımı'ndan iyi arkadaşlarım. Galatasaray'la ilgili nasıl bir kulüp diye sorular soruyorlar."

"Galatasaray'ın ne kadar büyük ve inanılmaz bir kulüp olduğunu anlatıyorum. Onlar için Galatasaray'da oynamak onur olur. Benim bakış açımı biliyorlar. Bu formayı giymenin ne kadar büyük bir onur olduğunu konuştuk."

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