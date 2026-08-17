El-Uveys bombayı patlattı: Hilal'deki hedefimiz Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmak

Hilal ve Suudi Arabistan Milli Takımı kalecisi Mohammed Al-Owais, kulübün yerel, kıtasal ve uluslararası arenada verdiği mücadelelerin büyüklüğüne dikkat çekerek, takımın formasını giymenin her oyuncu için bir hayal olduğunu vurguladı ve "Zaîm"in bu sezona dair hedeflerini açıkladı.

Al-Owais, Pazartesi akşamı Kral Selman Kupası'nın son 32 turu kapsamında Hilal'in Er-Raid'i 2-0 mağlup ettiği maçta forma giydi. Böylece takım kupadaki yoluna devam ederken, Suudi kaleci de "Zaîm" ile sahaya çıkmak için yeni bir fırsat elde etti.

Ayrıca oku: Transfer depremi, Ittihad son anlarda Kessié'yi kapmak için harekete geçti

Al-Owais, maçın ardından "Thmanyah" ağına yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Hilal, sezonda yaklaşık 60 maç oynuyor; başka bir kulüpte oynasan ise yaklaşık 30 maça çıkabilirsin. Dolayısıyla Hilal'de ikinci kaleci olsan bile 20 ya da 25 maç oynayabilirsin, bu da gayet normal bir oran."

Hilal'in kalecisi, maçların yoğunluğunun ve bu sezon fikstürün değişmesinin kendisine daha fazla forma giyme fırsatı verdiğini belirterek şunları ekledi: "Maç fikstürünün yoğunluğu ve bu sezonki fikstür farklılığıyla birlikte forma giyme şansım daha da arttı. Bence Hilal, Asya'da ve dünyada Suudi ya da yabancı her oyuncu için en büyük durak."

Al-Owais, Hilal'in hedefleri konusunda çıtayı yükselterek takımın yerel ve kıtasal şampiyonluklar için mücadele etmekle yetinmediğini vurguladı ve şöyle konuştu: "Hilal sadece yerel arenada kendini temsil etmiyor; Kulüpler Dünya Kupası'nda ve uluslararası organizasyonlarda da yer alıyor. Bence bugün Hilal'in hedefi Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanmak ve bu hedef ulaşılabilir durumda."

Suudi kaleci şunları ekledi: "Bu sezon şansım yüksek, yeterli süre alabileceğim bir alanım var. İnşallah forma giydiğim her dakikada hazır olurum; böylece özellikle bu yıl beklenen çok sayıda katılımla birlikte Suudi Arabistan Milli Takımı ile uluslararası organizasyonlara kendimi hazırlarım."

Al-Owais, sözlerini Hilal'in sahip olduğu büyük konuma vurgu yaparak tamamladı: "Kulüp, Suudi ya da yabancı herhangi bir oyuncunun forma giyebileceği en büyük durak." Bu sözler, kalecinin takımın değerine ve önümüzdeki dönemdeki büyük hedeflerine verdiği önemi yansıtıyor.