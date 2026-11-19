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Stephan El Shaarawy geçmişini, bugününü ve geleceğini anlatıyor.

Roma ve Milan'ın eski oyuncusu, Genoa'nın forveti, La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda şunları söyledi: "Serie A'ya ve millî takıma ulaşmak isteyen çocuk Stephan, yaptıklarıyla gurur duyabilir. Belki Milan'da gol kralı olan 20 yaşındaki Stephan daha fazlasını bekliyordu. Ama bu herkes için geçerli: Kariyerimden, geride bıraktıklarımdan ve beni sevenlere aktardıklarımdan memnunum."

"Milan'daki ikinci yılım, kariyerimin en verimli ve en güzel yılıydı. Sonraki yıllarda beni çok uzun süre sahalardan uzak tutan iki sakatlık yaşadım. Kolay dönemler değildi; oynayamıyordum ve hayal kırıklığı yaşıyordum. Her şey çok hızlı gelişti. Saha içinde ve dışında çok yoğun bir yıldı: İlk sponsorluk sözleşmeleri, ilk reklamlar, ilk kapaklar. Kendinizi, yönetmesi kesinlikle kolay olmayan, sizden çok daha büyük bir dünyanın içinde buluyorsunuz. İyi ve kötü dönemleri yönetmek için denge gerekiyordu. Ayağa kalkmama yardımcı olan ailemden büyük destek gördüm. Ama değişiklik yapma zamanı da gelmişti; bu yüzden Monaco'da başka bir deneyim yaşadım."

"Sonra neyse ki Roma geldi: Köklü bir değişim, ilk maçımda Güney tribününün önünde havadaki topa topuğumla attığım golle gelen yeniden doğuş. Çin'deki Shanghai Shenhua dönemi mi? Kararımda ekonomik etkenin önemli bir payı olduğunu inkâr edemem. Kötü bir deneyim değildi ama çok zordu: Covid salgını patlak verdi, lig 7 ay durdu, karantina nedeniyle Şanghay'a dönemiyordum. Bu yüzden sözleşmemi sonlandırıp Roma'ya dönmeye karar verdim. Kulübün tarihini değiştirecek o Avrupa Ligi finali dışında her şey mükemmeldi. Birileri kazanmamıza izin vermedi."

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El Shaarawy'nin kastettiği, Sevilla'nın 31 Mayıs 2023'te Budapeşte'de penaltılarla kazandığı finalde İngiliz hakem Anthony Taylor'ın yönetimi.

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"Burada, Genoa'da büyüdüm. Geri dönmek gerçekten çok özel bir duyguydu. Farklı bir his: Eve döndüm. Ama Kuzey tribününün önünde gol atmalıyım; bu, başladığım noktaya dönüşün kusursuz sonu olur."

"Daniele De Rossi'nin kararımda önemli bir payı vardı. Suudi Arabistan'dan yüksek meblağlı bir teklif almıştım ama hâlâ yaşadığımı hissetmeye ihtiyacım vardı. Onu Roma'da bıraktığım gibi buldum: Güçlü karakterli bir insan, bir lider. Soyunma odasında onu hep böyle gördüm. Takımı motive etmeyi, ateşlemeyi ve ona ne söyleyeceğini biliyor; bunu da her zaman doğru şekilde ve doğru zamanda yapıyor. Harika bir insan ve donanımlı bir teknik direktör."

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"Robinho'nun oğluyla burada, Cenova'da yeniden karşılaşmak güzeldi. Junior bana babasıyla çekildiğimiz fotoğrafları, Milanello'daki oyunlarımızı gösterdi. Bir nesilden diğerine geçmek tuhaf bir his; kendimi pek genç hissettirmiyor."