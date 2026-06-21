El-Şavali… 2026 Dünya Kupası’nda Arap futbolu için bir “lanet”e dönüşen altın ses!

Son on yılın en önde gelen Arap spor yorumcularından biri olan Tunuslu yorumcu Essam El-Shawali, bir dizi ezici yenilginin ardından 2026 Dünya Kupası’nda Arap milli takımlarını takip eden bir “hayalet”e dönüştü.

Şavali, Katar hariç hiçbir Arap milli takımının maçını yorumlamadan önce o takım ağır bir yenilgiye uğradı; bu durum, Arap taraftarlar arasında hem alay konusu oldu hem de endişe yarattı.

Bu “talihsizlik” serisi, Tunus’un İsveç’e karşı aldığı ağır yenilgiyle (1-5) başladı; bunu Irak’ın Norveç’e karşı aldığı mağlubiyet (1-4) izledi. ardından Şavali, Tunus’un Japonya’ya karşı oynadığı ve utanç verici bir mağlubiyetle (0-4) sonuçlanan maçı yorumladı; daha sonra da Suudi Arabistan’ın İspanya’ya karşı 0-4’lük skorla yenilgisini izledi.

Bu “lanet” sadece Arap milli takımlarıyla sınırlı kalmadı, Afrika takımlarına da sıçradı; Şavali’nin yorumladığı maçta Senegali Fransa’ya (1-3) yenildi ve böylece 6 maçın 5’inde ezici yenilgiler alındı.

Tek olumlu sonuç, Katar ile İsviçre arasında 1-1 berabere biten maçta geldi; bu maçta “Al-Anabi” turnuvadaki ilk puanını topladı ve bu, arka arkaya gelen başarısızlık dalgasının ortasında nadir bir istisna oldu.

Cezayirli ve Ürdünlü taraftarlar, yorumculuk görevi Şavali’ye verilen önümüzdeki Salı günü şafak vakti oynanacak iki milli takımın karşılaşmasını büyük endişeyle bekliyorlar. Bu maç, sosyal medyada gündem olan Tunuslu yorumcunun “laneti”nin yeni bir sınaması olacak.