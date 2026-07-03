El-Rakraki acısını yaşıyor… Petković, Dünya Kupası’nda “vatan kompleksi”nin en son kurbanı oldu

2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda Cezayir ile İsviçre arasında oynanan maç, turnuva tarihinin en tuhaf ironilerinden birinin devamına sahne oldu. Vladimir Petković, asıl vatana ait milli takımı elemeyi başaramayınca, eleme turlarında kendi ülkesinin milli takımını yenen hiçbir teknik direktörün olmadığı rekor devam etti.

İspanyol uzman “Mr. Chip”in istatistiklerine göre, ister doğuştan vatandaşı olsun ister vatandaşlığa kabul edilmiş olsun, hiçbir teknik direktör Dünya Kupası eleme turlarında kendi ülkesinin milli takımını yenememiştir.

Bosna'da doğan, İsviçre vatandaşı olan ve Cezayir milli takımını İsviçre karşısında yöneten Petković, bu kuralı kırmaya çalışan altıncı teknik direktör oldu, ancak maç 2-0'lık skorla mağlubiyetle sonuçlandı.

Fas milli takımının eski teknik direktörü Walid El-Rakraki de bu engelin acısını tatmıştı. Corbeil-Essonnes kasabasında doğan ve Fransız vatandaşı olan teknik direktör, 2022 turnuvasının yarı finalinde Les Bleus’a 0-2 yenilmişti.

El-Rakraki ve Petković’ten önce bu listede yer alan isimler arasında 1938’de Macaristan karşısında İsveç’i çalıştıran Joseph Nagi, 1954’te Avusturya karşısında İsviçre’yi çalıştıran Karl Raban, 1970'de Brezilya karşısında Peru forması giyen Valdés Pereira "Didi" ve 2006'da Arjantin karşısında Meksika forması giyen Ricardo La Volpe yer alıyordu.

Portekiz milli takımının İspanyol teknik direktörü Roberto Martínez, önümüzdeki Pazartesi günü kendi ülkesi İspanya ile oynayacağı maçta, bu turnuvanın en zorlu son 16 turu karşılaşmalarından birinde yeni bir sınava girecek.

Martínez ya tarih boyunca süren bu laneti kıracak ya da yedinci kurban olacak.

Ayrıca okuyun:

Suçlamalar ve değişim talepleri... Cezayir medyasının ve taraftarların öfkesi Petković’i kuşatıyor