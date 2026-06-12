Suudi Milli Takımı Genel Müdürü Fahd Al-Mufarrij, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Yeşiller kadrosundan Salih Abu Al-Shamat ve Zakaria Hawsawi ikilisinin neden kadro dışı bırakıldığının sırrını açıkladı.

Suudi Milli Takımı'nın Yunan teknik direktörü Georgios Donis, Dünya Kupası finallerine katılacak kadroyu açıkladıktan sonra, Suudi Al-Ahli'den iki oyuncuyu kadroya almama kararıyla büyük bir tartışma yarattı ve taraftarların öfkesine neden oldu.

Bu konuyla ilgili olarak El-Mufarrij, "Al Arabiya" kanalına yaptığı açıklamada ilk kez konuştu: "Donis'in çok sayıda oyuncuyu izlemesi için çok az zamanı vardı, ancak o, Roshen Ligi kulüplerinin yıldızlarının çoğunu tanıyor."

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Mufarraj sözlerine şöyle devam etti: "Abu Al-Shamat ve Zakaria Hawsawi en iyi yerli oyuncular arasında yer alıyor, ancak Donis'in onları kadroya almaması teknik bir karardı ve disiplin sorunları olduğu iddiaları doğru değil."

Sözlerine şöyle devam etti: "Çoğu oyuncu büyük bir profesyonelliğe sahip ve dediğim gibi Al-Ahli ikilisi en iyi yıldızlar arasında yer alıyor, ancak her teknik direktörün teknik bir bakış açısı vardır ve buna saygı gösterilmelidir."

Son olarak şunları söyledi: "Aynı zamanda Donis, birden fazla pozisyonda oynayabilen oyuncularla dolu bir kadro seçti ve elimizden gelenin en iyisini yapmayı hedefliyoruz."

Suudi Arabistan milli takımı, İspanya ve Yeşil Burun Adaları'nın da yer aldığı 8. grupta Salı sabahı Uruguay ile karşılaşmaya hazırlanıyor.