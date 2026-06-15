El-Mohamadi, Tunus teknik direktörünü "intihar eğilimli" olarak nitelendiriyor... ve beş golün sorumluluğunu ona yüklüyor

Mısırlı eski futbol yıldızı Ahmed El-Mohamadi, Tunuslu teknik direktör Sabri Lamouchi'yi sert bir şekilde eleştirdi ve 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ilk turunda Tunus milli takımının İsveç'e 5-1 yenilmesinden birincil olarak sorumlu olduğunu belirtti.

El-Mohamadi, "BeIN Sports" kanalına yaptığı açıklamada, beş golün tamamının savunma oyuncuları ve orta saha oyuncularının pozisyon almadaki bariz hatalarından kaynaklandığını söyledi. Üçüncü golün maçın dönüm noktası olduğunu belirten El-Mohamadi, Lemoshi'nin kararlarıyla İsveç'i maça yeniden dahil ettiğini vurguladı.

El-Mohamadi sözlerine şöyle devam etti: "Büyük forvetler her zaman hataları beklerler. Tunus milli takımı 2-1 gerideydi, ancak tekrarlanan savunma hatalarına rağmen arka hattan oyun kurmaya devam etti."

Mohamadi sözlerine şöyle devam etti: "Tunus, maçın başından itibaren İngiltere Premier Ligi'nin en iyi forvetleriyle karşı karşıya kaldı, ancak savunma ve orta sahadaki arka arkaya yapılan hatalar, teknik direktörün intihar niteliğindeki değişiklikleri de eklenince, İsveç milli takımının işi kolaylaştırdı."

El-Mohamadi, Sabri Lamouchi'yi "büyük turnuvalarda deneyimi az olan bir teknik direktör" olarak nitelendirerek, Dünya Kupası'nın tamamen farklı bir seviye olduğunu ve teknik direktörün oyuncularının potansiyelini gerektiği gibi kullanmadığını, yaptığı değişikliklerin ise "tamamen kötü" olduğunu vurguladı.

El-Mohamadi, açıklamalarını Lamouchi'ye hatalarından hızlı bir şekilde ders çıkarması çağrısıyla sonlandırdı ve şöyle dedi: "Sabri Lamouchi, Japonya ve Hollanda ile oynanacak önümüzdeki iki maçta hatalarından ders çıkarmalı, çünkü Tunus İsveç'in işini çok kolaylaştırdı."