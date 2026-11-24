Hussein Ammouta'nın Al Ahly'deki görevine son verilmesi, yalnızca Pyramids karşısındaki yenilgiye verilmiş bir tepki değildi. Karar, Faslı teknik adamın en baştan nasıl seçildiğine dair daha derin bir krizi de gün yüzüne çıkardı: Kulüp yönetiminde onunla anlaşılmasına yönelik çekinceler vardı ve son anda rota değişmeden önce takımın başına geçmeye yakın olan yabancı bir teknik adamla daha önce anlaşmaya varılmıştı.

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Medya temsilcisi Ahmed Shobeir, Ammouta ile yapılan anlaşmanın perde arkasına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Shobeir, Al Ahly'deki bazı yöneticilerin bu tercihe karşı tutumunu ve Faslı teknik adamın adı gündeme gelmeden önce kulübün üzerinde mutabakata vardığı ismi açıkladı. Bu açıklamalar, yönetimin Ammouta'nın görevine son verme kararının ardından yeni teknik direktörü duyurmaya hazırlandığı bir döneme denk geldi.

Ahmed Shobeir, Al Ahly'nin Mısır Ligi'nin 9. haftasında Pyramids'e 2-0 yenilmesinin ardından Hussein Ammouta ile yolları ayırma kararı aldığını doğruladı. Shobeir, takımın puan kaybetmesi halinde görevden alma kararının önceden hazırlanmış olduğunu belirtti.

Shobeir, bugün salı günü bir radyo programında yaptığı açıklamada, Faslı teknik adamın gönderilmesi kararının maçtan önce hazır olduğunu söyledi ve Pyramids yenilgisinin kararın uygulanması ve teknik ekibin dönemine son verilmesi için yeterli olduğunu ifade etti.

Shobeir, Al Ahly yönetiminin bu sezon kurtarılabilecek ne varsa kurtarmaya çalıştığını, ancak aynı zamanda yeni teknik direktörü seçerken aceleci davranmaması gerektiğini ekledi. Shobeir'e göre sağlam temeller üzerine güçlü bir takım kurmak, sorunları kökünden çözmeden tek bir sezonu kurtarmaya çalışmaktan daha önemli olabilir.

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Al Ahly, salı sabahının erken saatlerinde yayımladığı resmi açıklamada, A takımdaki görevleri sona eren Hussein Ammouta ve yardımcı ekibine teşekkür etmişti.

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Kulüp, kararın futbol dosyasını denetlemekle görevlendirilen Kulüp Başkan Yardımcısı Yassin Mansour ile Yönetim Kurulu Üyesi Sayed Abdel Hafiz'in sunduğu görüş doğrultusunda alındığını açıkladı. İkilinin önümüzdeki saatlerde göreve aday alternatifleri sunacağı da belirtildi.

Shobeir, Al Ahly'nin Ammouta'dan önce anlaştığı teknik adamı açıkladı

Ancak Shobeir'in açıklamalarındaki en büyük sürpriz, Ammouta'nın seçilme sürecine dair ayrıntılar oldu. Shobeir, Al Ahly Başkanı Mahmoud El Khatib'in Faslı teknik adamla anlaşma fikrine en başından beri sıcak bakmadığını, Yassin Mansour'un da bu tercihe ikna olmadığını vurguladı.

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Shobeir, Yassin Mansour başkanlığında toplanan ve Sayed Abdel Hafiz ile Wael Gomaa'nın da yer aldığı komitenin, masaya üç isim koyduktan sonra yabancı bir teknik direktörle anlaşma konusunda uzlaştığını açıkladı. Bu isimler arasında Shobeir'in "çok iyi" olarak nitelendirdiği Portekizli bir teknik adam da bulunuyordu.

Shobeir, Al Ahly'nin bu teknik adamlardan biriyle fiilen anlaşmaya vardığını ve sözleşmeyi tamamlamaya hazırlandığını, ancak Hussein Ammouta'nın adının ortaya çıkmasıyla müzakerelerin seyrinin aniden değiştiğini belirtti.

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Shobeir, Al Ahly Pazarlama Direktörü Essam Serag'ın daha önce bir programda, tercih değiştirilmeden önce bir teknik adamla anlaşıldığından bahsettiğini ekledi. Shobeir'e göre Ammouta'nın adını ortaya atan isim Khaled Mortagy oldu ve ardından beklenen teknik direktörün kimliği yeniden değerlendirilmeye başlandı.

Shobeir, yöneticilerin Faslı teknik adamla anlaşma olasılığını sorguladığını ve başka bir teknik adamla önceden yapılmış bir anlaşma olmasına rağmen sonunda Al Ahly'nin başına onun getirilmesine karar verildiğini sözlerine ekledi.

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Ani değişiklik Al Ahly'nin hesaplarını karıştırdı

Shobeir, teknik direktör dosyasının sonuçlandırılma biçimini eleştirerek, başka bir teknik adamla anlaşmaya varıldıktan sonra tercihin değiştirilmesinin müzakerelerin yönetiminde belli bir karmaşaya işaret ettiğini söyledi.

Shobeir, teknik adamla anlaşılıp sözleşmenin tamamlanması için kendisiyle iletişime geçildiğini, yani sürecin ileri bir aşamaya ulaştığını, ancak ardından tablonun tamamen değiştiğini ve Ammouta'nın nihai tercih haline geldiğini anlattı.

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Lig sıralamasında ise Al Ahly, Pyramids yenilgisinin ardından 20 puanda kalarak üçüncü sırada yer aldı. Pyramids puanını 27'ye çıkararak zirvedeki yerini korurken, Zamalek El Gouna'yı 2-1 yenerek 22 puanla ikinci sıraya yükseldi.

Böylece Al Ahly, Mahmoud El Khatib'in Kasım 2017'de başlayan başkanlık döneminde onuncu teknik direktörünü seçmeye hazırlanıyor. Geçici teknik direktörler hariç bu dönemde takımın başında sırasıyla Patrice Carteron, Martín Lasarte, René Weiler, Pitso Mosimane, Ricardo Soares, Marcel Koller, José Riveiro, Jess Thorup ve Hussein Ammouta görev yaptı.