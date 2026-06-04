El Karouani, muhteşem bir sezonun ardından FC Utrecht'ten ayrılıyor: İşte yeni takımı

Souffian El Karouani, FC Utrecht formasıyla son maçına çıktı. 25 yaşındaki sol bek, kariyerine Suudi Arabistan Premier Ligi ekibi Al Qadsiah FC'de devam edecek ve bu kulüple 2029 ortasına kadar sözleşme imzaladı. El Karouani, Utrecht'teki sözleşmesi 30 Haziran'da sona erdiği için Vriendenloterij Eredivisie'den bedelsiz olarak ayrılıyor.

El Karouani, yeni kulübünde 16 numaralı formayı giyecek. Geçmişte Liverpool, Celtic ve Leicester City'nin başında bulunan teknik direktör Brendan Rodgers'ın yönetiminde oynayacak.

FC Utrecht, sol ayaklı kanat bekinin ayrılışını henüz resmi olarak onaylamadı. El Karouani'nin yaz aylarında ayrılacağına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu ve şimdi de kazançlı bir transferin gerçekleştiği ortaya çıktı.

El Karouani, Mayıs ayında başka bir kulüple anlaştığını açıklamıştı. Bir video mesajında, kalbinde yer eden ve şimdi geride bıraktığı kulübe ve taraftarlara seslendi.

"Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Burada harika zamanlar geçirdim. Şunu bilmenizde fayda var: sizler olmadan bunu başaramayız. Çünkü sizler bir şekilde bize ilham veriyorsunuz," diyen El Karouani, minnettarlığını dile getirdi. "Beni kesinlikle tekrar göreceksiniz, hangi rolde olursa olsun. Umarım futbolcu olarak olur."

El Karouani, 119 maçın ardından FC Utrecht'ten ayrılıyor. Geçtiğimiz sezon sol bek, formunun zirvesindeydi ve bu da 18 asistlik güzel bir rakama yansıdı.

Ofansif bir kanat bek olan El Karouani, gizlice Fas'ın Dünya Kupası kadrosunda yer almayı umuyordu. Ancak kısa süre önce, El Karouani'nin ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek turnuvayı unutabileceği anlaşıldı.