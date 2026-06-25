El-Jaber: Şans eseri Uruguay’ı geçtik… Fas’tan ders çıkarmalıyız

Suudi futbol efsanesi ve eski "Yeşiller" kaptanı Sami Al-Jaber, genel olarak Arap milli takımlarının durumuna yönelik sert eleştirilerde bulunarak, mevcut sorunların sadece antrenörlerle sınırlı olmadığını, sistemin tamamındaki teknik, fiziksel ve organizasyonel yönlere de uzandığını vurguladı.

Al-Jaber’in açıklamaları, 2026 Dünya Kupası’nda Arap milli takımlarının aldığı sonuçların yarattığı tartışmaların ardından geldi. Al-Jaber, hem bireysel hem de takım düzeyinde büyük takımlarla aradaki uçurumun hâlâ büyük olduğunu vurguladı.

Al-Jaber, “Nadina” programında yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Özellikle Körfez bölgesinde, yenilgilerin sorumluluğunu her zaman antrenöre yükleriz, ancak gerçek şu ki Batı Asya milli takımları teknik açıdan açıkça zorlanıyor.”

Jaber sözlerine şöyle devam etti: “Bu durum Suudi milli takımı için de geçerli. Hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorlanıyoruz ve çok büyük bir çaba ve gerçek reformlar gerektiren zorlu bir gerçeklikle karşı karşıyayız.”

Eski Al-Hilal yıldızı, Doğu Asya milli takımlarıyla yapılan karşılaştırmanın mevcut farkların boyutunu ortaya koyduğunu vurguladı.

Ayrıca okuyun... Mbappé'ye karşı Messi... Son dansın mücadelesi ve ertelenen intikam

Şöyle açıkladı: “Biz çok geride kalmış durumdayız ve gelişmek için muazzam bir çaba sarf etmemiz gerekiyor. Oysa Japonya ve Güney Kore gibi Doğu Asya milli takımları, yıllardır net projelere sahip ve sürekli bir çalışma içindeler.”

Al-Jaber, gelişimin sadece isimler veya antrenörlerle değil, gençlik takımlarından başlayıp A milli takıma kadar uzanan bütün bir sistemle ilgili olduğuna dikkat çekti.

Uruguay maçıyla ilgili olarak Al-Jaber şunları söyledi: “Şanslıydık, çünkü Latin Amerika takımı teknik ve taktik açıdan daha iyiydi ve maçın büyük bölümünde fark yarattı.”

Şöyle açıkladı: “Mohammed Al-Owais olmasaydı, daha büyük bir farkla kaybederdik; İspanya maçında da daha büyük bir farkla yenilirdik.”

Şöyle vurguladı: “Sorun antrenörlerde değil, neredeyse her şeyde. Batı Asya milli takımlarında görev yapmış herhangi bir antrenör, krizin bundan daha büyük olduğunu söyleyecektir; çünkü kötü organizasyon ve net bir planlamanın yokluğundan muzdaripiz.”

Fas, örnek alınacak bir model

Konuşmasının sonunda El-Jaber, futbolun gelişimi için başarılı bir örnek olarak Fas’ın deneyimini gösterdi.

O şöyle dedi: “Fas’ta yaşananlar bir anda ortaya çıkmadı; 2018 Dünya Kupası’ndan sonra başladı. Orada çok büyük bir çalışma ve geleceğe yönelik net bir vizyon vardı; onlardan ders almalıyız.”

Ayrıca şunları ekledi: “Uzman komiteler oluşturuldu ve farklı yaş gruplarındaki milli takımları geliştirmek için uzun vadeli planlar hazırlandı; sonuçlar daha sonra sahada ortaya çıktı.”

Al-Jaber, açıklamalarının sonunda, Arap milli takımlarının her turnuva sonrasında geçici çözümler aramak yerine, dünyanın önde gelen takımlarıyla aradaki farkı azaltmak istiyorlarsa uzun vadeli projelere ihtiyaç duyduklarını vurguladı.