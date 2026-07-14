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Khaled Mahmoud

Çeviri:

El ile temas mı, yoksa doğru bir karar mı? İspanya’nın penaltısı tartışmalara yol açtı

Fransa - İspanya
Fransa
İspanya
Dünya Kupası
L. Yamal
Fransa
İspanya
ABD

Yarı finalde tartışma… Hakem, İspanya’nın penaltı vuruşundan önce bir el ile topa dokunma olayını görmezden mi geldi?

2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya milli takımı ile Fransa arasında şu anda devam eden maçta, İspanya’ya verilen penaltı, Dallas Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada bazı tartışmalara yol açtı.

İspanya, Lucas Dean tarafından faul yapılan Lamine Yamal'ın kazandığı penaltı sayesinde ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Mikel Oyarzabal, 22. dakikada bu penaltıyı başarıyla gole çevirdi.

Yamal'ın faul görmeden önce elle oynama yaptığına dair şüpheler vardı; bu da İspanya'nın penaltı hakkı kazanamayabileceği anlamına gelebilirdi. Ancak "Arquivo VAR" hesabı, "X" platformu üzerinden müdahale ederek bu şüpheleri giderdi.

Hesap, Yamal’ın faulden önce yaptığı el teması hareketinin incelenmesi gerekip gerekmediğini sorguladı ve olumsuz yanıt verdi; çünkü İspanyol oyuncu, savunma oyuncusundan darbe almadan önce topu alırken kolu vücuduna yapışık durumdaydı. Bu pozisyon bir penaltı ile sonuçlandığı için doğrudan gol sayılmadığı üzere, video yardımlı hakemlik (VAR) incelemesine tabi değildir.

Bu karşılaşmanın galibi, yarın Çarşamba günü Arjantin ile İngiltere arasında oynanacak diğer yarı final maçından çıkacak takımı finalde bekleyecek.

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