"El ile müdahale nedeniyle oyun durduruldu"... Wahbi, Mbappé'nin golüyle ilgili şüpheleri gündeme getirdi!

Fas teknik direktörü Muhammed Wahbi, Perşembe akşamı 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçında Fransa milli takımının attığı ilk golle ilgili şüphelerini dile getirdi.

Mbappé 60. dakikada ilk golü attı, ancak hücumun başlangıcında bir el teması olduğu için asıl tartışma konusu Adrian Rabiot oldu.

Bu konuyla ilgili olarak Wahbi, maç sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Gol, bir takım hareketinin sonucunda geldi. Bazı oyuncular el ile temas gördükleri için durdular ve gerçekten de bir el ile temas vardı. Bunun gol olarak sayılması gerekip gerekmediğini bilmiyorum, emin değilim, ama olan buydu. Ardından Mbappé’nin bireysel bir hareketi geldi ve o da golü attı.”

Maçla ilgili olarak Fas teknik direktörü şunları söyledi: “Çok iyi bir takıma karşı oynadığımızı kabul etmeliyiz. İlk yarıda çok zorlandık ve Yassine Bono’nun penaltı atışında yaptığı önemli kurtarış vardı. Ancak ikinci yarıda daha iyi savunma yaptık; özellikle top hakimiyetinde daha sakin ve kendinden emin bir oyun sergiledik.”

Teknik direktör sözlerine şöyle devam etti: “Bir noktada çok daha iyiydik; bu yüzden ilk yarıda bazı oyuncuların nefesini toparlamaya çalıştığı görülüyordu. İkinci yarıya ise oyuncuların kendilerinin çok iyi bir başlangıç yaptığını gördük.”

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Sözlerine şöyle devam etti: “Sonunda işler zorlaştı, ancak inanmaya ve çalışmaya devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Temelleri inşa etmeye ve geliştirmeye devam etmeliyiz ki, sakatlıklar yaşandığında veya bazı oyuncuların hazırlık seviyesi düşük olduğunda daha fazla seçeneğimiz ve alternatifimiz olsun.”

Wahbi, Dünya Kupası’ndan elenmenin takım için büyük bir hayal kırıklığı olduğunu belirterek, “Daha fazlasını istediğimiz için çok hayal kırıklığına uğradık, ancak bunu kabullenmeliyiz. Çalışmaya devam edeceğiz ve burada durmayacağız” dedi.

Genç oyunculardan oluşan kadrosu göz önüne alındığında Fas milli takımının geleceği hakkında konuşan Wahbi, “Bu şekilde devam edersek gelecek güzel olacak. Bu, bugün kazanmak istemediğimiz anlamına gelmez; galip gelmek için elimizden gelen her şeyi yaptık, ancak karşımızda iyi bir takım vardı” dedi.

Fas teknik direktörü sözlerini şöyle tamamladı: “Çalışmaya devam etmemiz gerektiğini çok iyi biliyoruz. Elimizde büyük bir yetenek havuzu ve genç oyuncular var, bu yüzden kendimize güvenmeye devam edeceğiz ve kesinlikle pes etmeyeceğiz.”