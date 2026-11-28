Real Betis, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmenin getirdiği yorgunluğun bedelini ödedi ve LaLiga'nın 14. haftasında sahasında Rayo Vallecano'ya 1-0 yenildi.

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İspanyol Sport gazetesinin haberine göre teknik direktör Manuel Pellegrini'nin ekibi maça vasat bir başlangıç yaptı, ardından oyununu giderek geliştirdi ancak istikrar sorunu yaşadı ve gol bulamadı.

Real Betis oyuncuları iyi dakikalarla hücumda netlik ve etkinlikten yoksun kaldıkları anları dönüşümlü olarak yaşadı ve Madrid ekibine karşı gerçek bir üstünlük kurmanın yolunu hiçbir zaman bulamadı.

Fiziksel güçten ve ilhamdan yoksun görünen Real Betis'i yıkmaya Jorge de Frutos'un golü yetti. Bu golün ardından takımın oyunu daha da dağınık bir hâl aldı ve konuk ekibin vurduğu darbeden toparlanamadı.

İşin aslı, Real Betis oyuncuları maçın son dakikalarında Rayo Vallecano kalesini tehdit etmeyi bile başaramadı.

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Real Betis'in Faslı yıldızı Abdessamad Ezzalzouli de bu tablonun dışında kalmadı. Oysa Ezzalzouli, bireysel çabalarıyla tehlike yaratabilen ve işler yolunda gitmediğinde hücum hattındaki takım arkadaşlarını ateşleyen isimlerden biri olarak görülüyor.

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Ezzalzouli, 6 çalım girişiminin 3'ünde başarılı oldu ancak yaptığı 5 ortanın hiçbirinde isabet bulamadı ve kaleyi bulan tek bir şut bile çekemedi.

Real Betis'in beraberliği yakalayamaması, Ezzalzouli'nin maçtan giderek kopmasına yol açtı.

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Faslı oyuncu 78. dakikada sarı kart gördü, ardından bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte kısa süreli bir arbedenin içinde yer aldı.

Movistar kameraları, Ezzalzouli'nin içine düştüğü büyük öfkeyi görüntüledi. Madrid ekibinin bazı oyuncularıyla sözlü tartışmaya giren Faslı oyuncu, rakiplerinden bazılarıyla soyunma odasında hesaplaşmak için randevu veriyormuş gibi elleriyle işaretler yapacak kadar ileri gitti.

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Hakemin ne Faslı oyuncuya ne de Rayo Vallecano'dan herhangi bir oyuncuya ceza vermeden sonuçlanan bu gerginliği neyin tetiklediği henüz bilinmiyor. Ancak yaşananlar, Ezzalzouli'nin ne kadar büyük bir hayal kırıklığı içinde olduğunu ortaya koydu.

LaLiga'daki üçüncü yenilgisini alan Real Betis, bu sonuca rağmen 27 puanla dördüncü sıradaki yerini korudu.