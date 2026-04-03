El-Hammadi: Irak sabırla inşa edildi... Ve Dünya Kupası'na giden en uzun yolu kat ettik

Iraklı forvet Ali El-Hammadi, Bolivya'ya karşı 2-1 kazanılan ve "Rafidain Aslanları"na Dünya Kupası biletini kazandıran maçta ilk golü atarak ülkesini 2026 Dünya Kupası finallerine taşıdı ve Irak futbol tarihine altın harflerle adını yazdırdı.

İngiliz "TalkSport" sitesine yaptığı açıklamada, 24 yaşındaki El-Hamadi bu başarıdan duyduğu büyük mutluluğu dile getirerek, eleme sürecinin güllük gülistanlık olmadığını, hem elemelerin uzunluğu hem de kıtalar arası seyahatlerin zorluğu açısından zorluklarla dolu olduğunu vurguladı.

Iraklı forvet, ülkesinin milli takımının Dünya Kupası'na giden en uzun yolu kat ettiğini, elemelerde 21 maç oynayarak diğer tüm takımlardan daha fazla maç yaptığını belirtti ve hava sahasının kapatılması nedeniyle 30 saati aşan uzun yolculukların takımın karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olduğunu vurguladı.

El-Hammadi, "Irak sabır ve güçten oluşan bir ülkedir ve başardığımız şey hafızalarda sonsuza kadar kalacak bir gün" dedi ve eleme sevinci büyük bir halk kutlamasına dönüştüğünü, dünya çapında 46 milyondan fazla Iraklının maçı izlediğini ekledi.

İngiltere'de büyümüş olmasına rağmen vatanına olan derin bağlılığından bahseden oyuncu, "Irak'ta doğdum ve İngiltere'de büyüdüm, ancak Irak'a olan bağlılığım değişmiyor. Yaşananlar adeta bir rüya gibiydi" dedi.

El-Hammadi, bu sezon sakatlığı nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kaldıktan sonra, İngiliz kulübü Luton Town'da tam formuna kavuşmak için hazırlanıyor. Bu sezon sadece 8 maçta forma giydi.

Dünya Kupası'nın başlamasına az bir süre kala, genç forvet Irak'ın grup aşamasında Fransa, Norveç ve Senegal ile karşılaşacağı maçlarda en iyi formunda olabilmek için hazırlıklarını sürdürüyor.