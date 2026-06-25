El-Hadri: Fas artık bir Avrupa milli takımı haline geldi… 2022’deki başarısını tekrarlaması da mümkün

Mısır Milli Takımı’nın efsanevi kalecisi Essam El-Hadary, 2026 Dünya Kupası’nda Fas Milli Takımı’nın sergilediği performansı övdü ve “Atlas Aslanları”nın, onları Avrupa milli takımlarıyla aynı seviyeye taşıyan büyük bir teknik kaliteye sahip olduğunu vurguladı.

Eski Al-Ahly ve Zamalek kalecisi, “Sky News Arabia” kanalında yayınlanan “Hajma Murtada” programında şunları söyledi: “Fas milli takımı, güçlü olması ve çok yüksek seviyedeki oyunculara sahip olması nedeniyle Afrika takımları arasında değil, Avrupa takımları arasında sınıflandırılabilir.”

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Grup aşamasının son maçında Fas'ın Haiti'yi 4-2 mağlup etmesiyle ilgili olarak El-Hadari şunları söyledi: "Haiti maçında öncelikle ilk golü atmaya odaklanmak önemliydi; başından itibaren 3-0 ya da 4-0 kazanmayı düşünmemek gerekiyordu... İlk gol atıldığında işler kolaylaşır ve geri kalan goller de doğal bir şekilde gelir."

Eski Firavunlar kalecisi, “Fas’ın bu Dünya Kupası’ndaki performansları taraftarların beklentilerini yükseltti” diye ekleyerek, “Atlas Aslanları”nın Dünya Kupası’nda ileriye gitmek için gerekli potansiyele sahip olduğunu ve belki de 2022 Katar Dünya Kupası’nda dördüncü sırada yer aldıkları tarihi başarıyı tekrarlayabileceklerini belirtti.

Hatırlanacağı üzere, Fas milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda 3. grupta 7 puan toplayarak ikinci sırada yer aldı ve lider Brezilya ile puan eşitliği yaşadı, ancak Brezilya gol farkıyla üst sırayı aldı.