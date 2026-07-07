El-Hadari’den Shobier’e… Messi, Mısır Milli Takımı’nı Dünya Kupası tarihine yazdırdı

Mısır Milli Takımı, kalecileri Essam El-Hadary ve Mustafa Shubair’in oluşturduğu sağlam savunma duvarı sayesinde Dünya Kupası tarihine görkemli bir giriş yaptı.

Mısır Milli Takımı, bugün Salı günü, Amerika, Kanada ve Meksika’da düzenlenen 2026 Dünya Kupası’nın son 16 turunda, Atlanta Stadyumu’nda Arjantin Milli Takımı ile karşılaştı.

Maçın 21. dakikasında Arjantin Milli Takımı bir penaltı kazandı ve Lionel Messi penaltıyı kullandı, ancak Mısırlı kaleci Mustafa Şubayr bu penaltıyı ustaca kurtardı.

"X" sitesindeki "Stats Foot" hesabına göre, Mısır Milli Takımı, Dünya Kupası tarihinde en fazla penaltı atışı gören takım oldu; ancak bu penaltılardan hiçbir gol yemedi ve toplamda 3 penaltı atışı kaçırıldı.

Bu hikaye, 2018 Rusya Dünya Kupası grup aşamasının üçüncü turunda Suudi Arabistan milli takımının penaltısını kurtaran Essam El-Hadary ile başladı.

Bu yılki Dünya Kupası’nda ise Mustafa Şubayr iki penaltıyı kurtardı; ilki grup aşamasının üçüncü turunda İran milli takımı karşısında, ikincisi ise Arjantin karşısında gerçekleşti.