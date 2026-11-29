Brentford Teknik Direktörü Keith Andrews, takımının cumartesi günü Manchester United'ı 4-0 yenmesinin ardından Old Trafford'da galibiyet için yaklaşık 90 yıllık bekleyişin sona ermesini "biraz gerçek dışı" bulduğunu söyledi. Üst üste ikinci maçta dört gol atmalarına ve Callum Wilson'ın iki golünü izlemesine rağmen Andrews, oyuncularının "el frenini biraz daha bırakmasını" istedi.

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Brentford, Old Trafford'daki 89 yıllık galibiyet hasretini 4-0'la bitirdi

Brentford, cumartesi günü Premier Lig'de Manchester United'ı 4-0 yenerek Old Trafford'da galibiyet için 13 Şubat 1937'den beri süren bekleyişine son verdi. İlk yarıda iki gol atan Callum Wilson'ın ardından Kristoffer Ajer ve oyuna sonradan giren Kevin Schade maçın son bölümünde ağları buldu. Brentford böylece pazartesi günü Everton karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde üst üste ikinci kez 4-0 kazandı.

Teknik direktörünün görevindeki ilk iç saha maçına çıkan ve zor bir dönemden geçen United karşısında Keith Andrews, bu tarihi öğleden sonranın "biraz gerçek dışı" hissettirdiğini söyledi. Yine de oyuncularından hücumda daha fazla cesaret istedi.

"El frenini biraz daha bırakamaz mıydık?"

Harry Maguire ve Youri Tielemans'ın United adına üst direğe takıldığı, Sepp van den Berg, Keane Lewis-Potter ve Michael Kayode'nin ise kale çizgisinden toplar çıkardığı maçta Brentford dört gol buldu. Buna rağmen Andrews, takımını hücumda daha kararlı olmaya teşvik ettiğini anlattı.

"İleri bölgelere girdiğimizde daha kararlı hücum etmemizi istedim. El frenini biraz daha bırakamaz mıydık? Gerçekten daha fazla yüklenemez miydik?" Andrews, Sky Sports'a konuştu. "Çünkü ister kısa paslaşmalarla, ister ortalarla, ister ortaların ardından gelişen ikinci hamlelerle olsun, o bölgelere girdiğimizde bize her zaman güveniyorum. Çok iyiyiz ve çok iyi oyuncularımız var."

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BBC Match of the Day'e konuşan Andrews, şunları ekledi: "Dürüst olmak gerekirse biraz gerçek dışı. Bu yolculuğun tadını çıkarmaya önem verdik. Gerçekten iddialı olmak istiyoruz ama bulunduğumuz yerin bilinciyle mütevazı kalmak da önemli. Özel şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum çünkü bunun özel bir grup olduğunu düşünüyorum. İyi bir hafta geçirdik ve oyuncular mükemmeldi."

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Wilson, 32 dakikada Thiago'nun gol sayısına ulaştı; sakatlık endişesi yaşattı

Cezalı gol kralı Igor Thiago'nun yerine oynayan Wilson, yalnızca yarım saatte Brezilyalı oyuncunun bu sezon ligde attığı gol sayısına ulaştı. Premier Lig'deki toplam gol sayısını 97'ye çıkararak 100 gole üç gol uzaklıkta kalan Wilson, 53. dakikada aksayarak oyundan çıktı ve yerini Schade'ye bıraktı.

Andrews, "Thiago cezalı duruma düştüğünde Callum'ın oynayacağı ve neler yapacağı konusunda hiç tereddüt etmedim" dedi. "Harikaydı ve oynamak için can atıyordu... Çok sabırlı olması gerekti ve bunu da mükemmel şekilde yaptı. Tam bir profesyonel gibi davrandı. Bugün eline geçen fırsatları çok iyi değerlendirdi."

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Brentford, Old Trafford atmosferinden etkilenmeden ritmini buldu

Andrews, maçın atmosferini bir kenara bırakıp kendi oyun ritimlerine güvenmelerinin, Brentford'ın United'ın ilk bölümdeki baskısına dayanmasını ve ev sahibi ekibin hatalarını etkili biçimde değerlendirmesini sağladığını anlattı.

Andrews, "O atmosferi kafamızdan çıkarmamızı istedim. Sahada 11'e 11 oynanıyor" diye ekledi. "Maç boyunca gösterdiğimiz karakter, dayanıklılık, mücadele gücü ve her zaman konuştuğumuz bütün o özellikler... Evet, üç puanı fazlasıyla hak ettiğimizi düşündüm."