Suudi Arabistan Milli Takımı yönetimi, kampın iç yönetmeliğinin hiçbir oyuncuyu hesap sorulamayacak bir konuma koymadığını ve ihlallerle mücadelenin uyarılarla sınırlı kalmayacağını vurgulayarak tüm oyunculara net bir mesaj gönderdi. Bu adım, yetkililerin önemli müsabakalar öncesinde disiplini korumadaki katı tutumunu yansıtıyor.

Suudi Arabistan merkezli "El Arabiya" kanalları ağının aktardığına göre, yönetmelik; milli takım kampı içindeki genel huzuru bozacak ya da kamuoyunu kışkırtacak nitelikte içerik yayınlayan herhangi bir oyuncunun cezalandırılmasını öngören bir madde içeriyor. Bu da teknik ve idari ekiplere, söz konusu ihlaller gerçekleştiğinde yönetmelikte belirtilen cezaları uygulama yetkisi veriyor.

Söz konusu ağ, Suudi Arabistan Milli Takımı kampından çıkarılmasının ardından Musab el-Cuveyr'e yönetmeliğin harfiyen uygulanmasının diğer oyunculara doğrudan bir mesaj gönderdiğini açıkladı. Bu mesajın özü ise, yetkililerin oyuncunun ismine veya grup içindeki teknik değerine bakmaksızın iç kural ve düzenlemeleri uygulamakta ciddi olduğuydu.

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Böylece el-Cuveyr'in durumu, milli takım yönetiminin yönetmeliğe aykırı herhangi bir ihlalle nasıl mücadele edeceğinin pratik bir örneğine dönüştü. Kamp içindeki kurallar, yalnızca açıklanmış talimatlar olmaktan çıkıp düzenlemelerin aşılması halinde fiilen uygulanabilecek işlemlere dönüştü. Bu da önümüzdeki dönemde kurallara bağlılığın önemini pekiştiriyor.

Bu adım, Körfez Kupası'ndaki yoluna devam etmeye hazırlanan Suudi Arabistan Milli Takımı için hassas bir zamanlamada geliyor. Takımın, oyuncular hakkında tartışma yaratabilecek ya da kamp içindeki ortamı etkileyebilecek herhangi bir yan krizden veya içerikten uzak kalarak mümkün olan en yüksek odaklanmaya ve sükûnete ihtiyacı var.

"El Arabiya"nın aktardığına göre, el-Cuveyr'e cezanın uygulanması, milli takım oyuncularına yetkililerin yönetmeliği uygulama konusundaki ciddiyetine dair net bir işaret verdi. Böylece Suudi Arabistan Milli Takımı kampındaki mesaj daha da netleşti: Kurallar yalnızca yazılı maddelerden ibaret değil, aksine ihlal edildiğinde uygulanacak düzenlemelerdir.



