El Clasico'ya saatler kala: Hangi yıldızlar oynayamayacak?

Dev maç öncesi Barcelona'da haberler fena değil. Real Madrid'de ise durum biraz can sıkıcı.

Evet artık eski tadında değil belki fakat El Clasico, her zaman El Clasico'dur.

La Liga'nın 30. haftasında Real Madrid ile Barcelona, cumartesi gecesi saat 22.00'de bir kez daha karşı karşıya gelecek. Kritik derbi öncesinde bazı eksikler de sonucu etkileyecek.

İlk haber Barcelona'dan, hem de gayet iyi haber. Diz sakatlığını atlatan Gerard Pique, El Clasico'da kadroya alınacak. Kaptan, 3 Mart'tan sonra nihayet yeşil sahaya ayak basabilecek.

Ne söylendi?

Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman, El Clasico öncesi düzenlenen basın toplantısında Gerard Pique ve Sergi Roberto'nun son durumları hakkında bilgi verdi:

"Pique'ye sahip olmak, kalitesi ve kişiliği nedeniyle önemli. O ve Roberto, maç ritminden yoksunlar ancak fiziksel olarak iyi ve heyecanlılar.

"Pique'nin oynayıp oynamayacağı, oyunun anına bağlı. Oynamak için bir oyuncunun mükemmel fiziksel ve zihinsel durumda olması gerekir, ancak kişiliği ve kaptanlığı olan oyuncular var. bunlar önemli.

"Önemli bir sonuca ulaşmak için en iyi 11 oyuncuyu aramak, benim işim."

Real Madrid'de son durum

Los Blancos'ta ise durum biraz daha sıkıntılı. Eden Hazard, ilk kez El Clasico'da forma giyme şansını yitirdi. Sakatlığı sürüyor.

Covid-19 testleri pozitif çıkan Dani Carvajal, Sergio Ramos ve Raphael Varane da dev mücadelede sahada olamayacak.

Zinedine Zidane'ın, tıpkı Liverpool maçında olduğu gibi Eder Militao ve Nacho Fernandez'i stoper tandeminde görevlendirmesi bekleniyor.

Büyük resim

Cumartesi günkü maç, La Liga'nın akıbeti açısından önemli bir belirleyici olacak.

Son haftalarda sık puan kaybı yaşayan Atletico, ikinci sıradaki Barcelona'nın sadece bir puan önünde. Real Madrid ise iki puan geride üçüncü sırada.

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