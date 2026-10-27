Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico’daki acı yenilginin ardından A takım kadrosuna iki gün izin vererek oyuncularına durup düşünme ve toparlanma fırsatı tanıdı. Alman teknik adam, Barcelona’nın birden fazla kulvarda tökezlediği yoğun fikstürün ardından oyuncularının hem fiziksel hem de zihinsel olarak güç toplamasını istiyor.

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Üst üste gelen yenilgiler Flick'i dinlenmeye öncelik vermeye yöneltti

İspanyol yayın kuruluşu SPORT'un haberine göre Flick, pazar günü Real Madrid'e 2-1 yenilen Barcelona kadrosuna iki gün izin verdi. Kylian Mbappe'nin attığı iki golle gelen bu mağlubiyet, Katalan kulübünün La Liga sezonuna yaptığı yenilgisiz başlangıcı sona erdirdi ve Barcelona'ya ligde acı bir darbe indirdi.

El Clasico'daki bu hayal kırıklığı, Paris Saint-Germain'e karşı alınan 4-2'lik Şampiyonlar Ligi mağlubiyetinin hemen ardından geldi. Habere göre Flick, iki karşılaşmada da takımının her zamanki keskinliğinde belirgin bir düşüş fark etti. Bu nedenle Alman teknik adam, taktiksel hataları hemen düzeltmek yerine dinlenmeye öncelik verdi. Oyuncular, zihinsel ve fiziksel olarak yenilenmiş biçimde dönmeleri için çarşambaya kadar antrenman tesislerinden uzak kalacak.

Yamal Kopa Ödülü'nü kazanırken Cubarsi iyileşmesine öncelik verdi

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Kadronun büyük bölümü dinlenirken Londra'daki Ballon d'Or töreni küçük bir seyahat planlaması sorunu yaratıyor. Lamine Yamal, Joan Garcia ve Rodri'nin prestijli törene katılması planlanıyor. Ancak gelecek vadeden savunmacı Pau Cubarsi, tamamen evde fiziksel olarak iyileşmeye odaklanmayı seçerek seyahate katılmamaya karar verdi.

Barcelona'nın sahadaki son sıkıntılarına rağmen Yamal için tarihi bir gece oldu. Genç yıldız, Ballon d'Or genel sıralamasında üçüncü oldu; ödülü kazanan Harry Kane ve ikinci sıradaki Mbappe'nin hemen arkasında yer aldı.

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Yamal ayrıca üst üste üçüncü Kopa Ödülü'nü kazandı ancak övgüleri alçakgönüllülükle takım arkadaşına yöneltti. Kanat oyuncusu, ödülün aslında takım arkadaşı Cubarsi'ye ait olduğunu söyledi ve stoperin etkileyici performansını ve Dünya Kupası'nda yılın genç oyuncusu statüsünü vurguladı.

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Seyahat aksaklıkları ve artan yorgunluk etkisini gösteriyor

Flick'in oyuncuların yorgunluğuna ilişkin endişeleri yaklaşık iki haftadır artıyor. Sorunlar, Barcelona'nın Sevilla'daki son maçından dönüşünde, Katalonya'daki olumsuz hava koşullarının seyahat planlarını ciddi biçimde aksatmasıyla başladı. Kadro, oteline geri dönmek zorunda kalmadan önce uçakta bir saatten fazla mahsur kaldı.

Bu beklenmedik gecikme, takımın kritik Paris deplasmanı öncesindeki toparlanma süresini ciddi biçimde kısalttı. Büyüyen sakatlık listesi de eklenince yorucu fikstürün etkisi sonunda kadroda kendini gösterdi. Flick, sezon başındaki performanslarını belirleyen bitmek bilmeyen enerjiyi geri kazanmanın tek yolunun, oyuncuların zihnen futboldan tamamen uzaklaşması ve kendilerine verilen beslenme planlarına sıkı sıkıya uyması olduğunda ısrarcı.

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Alaves maçı öncesinde taktiksel değerlendirme yapılacak

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Barcelona kadrosu çarşamba günü antrenman tesislerine dönecek. Oyuncular zihinlerini boşaltıp dinlendikten sonra odak noktası hemen ayrıntılı taktiksel değerlendirmelere ve PSG ile Real Madrid'in ortaya çıkardığı saha içi hataları düzeltmeye kayacak.

Flick, bu kısa aranın oyuncularının tamamen toparlanmasını sağlamasını umuyor. Alaves'e karşı oynayacakları La Liga maçının hazırlıkları başlarken Katalan ekibinin ritmini hızla yeniden bulması gerekiyor.







