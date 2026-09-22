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Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

El Clasico'ya yetişemeyecek: Valverde'nin Atletico maçındaki sakatlığının ardından ne kadar sahalardan uzak kalacak?

F. Valverde
Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Uruguay
İspanya
Fas

8 haftalık şok

Derbi mağlubiyeti Real Madrid için en kötü haber değildi; asıl darbe, ondan 24 saat sonra geldi. José Mourinho'nun orta sahasının tam kalbine inen sert ve doğrudan bir darbeydi bu; kahramanı Kang-in Lee, kurbanı ise Fede Valverde oldu. 

Valdebebas'tan gelen kısa bir sağlık raporu felaketi doğruladı: üçüncü derece burkulma ve sezonun en yoğun dönemlerinden birinde takımı en önemli silahlarından mahrum bırakacak uzun bir yokluk.

Sağlık raporu: tam yırtık ve iki aylık yokluk

Real Madrid, sakatlığın boyutunu doğrudan ve öz bir açıklamayla resmen duyurdu: "Bugün oyuncumuz Fede Valverde'ye Real Madrid sağlık ekibi tarafından yapılan tetkikler sonucunda, sol ayak bileğinde üçüncü derece burkulma tespit edilmiştir. İyileşme süreci ise ek değerlendirmelere bağlıdır."

Kulüp süreyi belirtmekten kaçınsa da, İspanyol "Sport"a göre sakatlığın ciddiyeti tıbben biliniyor. Üçüncü derece burkulma, ayak bileği bağlarında tam ya da neredeyse tam bir yırtık anlamına geliyor ve rehabilitasyon süreci herhangi bir komplikasyon olmadan ilerlerse iyileşme süresi tam sekiz haftadan az sürmüyor.

La Liga
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Mourinho'nun sezonuna nakavt darbesi

Bu teşhis, Uruguaylı oyuncunun kısa ve orta vadeli planlarını sona erdiriyor; nitekim kendisi mevcut milli ara döneminde Uruguay milli takımı kampından derhal çıkarıldı.

Ancak gerçek bedeli Real Madrid ve Mourinho ödeyecek; zira 8 haftalık yokluk şu anlama geliyor:

El Clásico darbesi: 25 Ekim'de Camp Nou'da Barcelona'ya karşı oynanacak merakla beklenen El Clásico maçından yokluğu resmen kesinleşti. Bu, Mourinho'nun zirve mücadelesini lehine çevirmek için üzerine çokça bel bağladığı bir maçtı.

Bir buçuk aylık cehennem: Valverde, La Liga'da 7 kritik maçta ve Şampiyonlar Ligi grup aşamasındaki iki maçta forma giyemeyecek; üstelik lider Barcelona ile aradaki farkın açılmaya başladığı bir dönemde.

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Mourinho böylece en çok yönlü ve birden fazla mevkide oynayabilen oyuncusunu, orta sahada, bek ve kanatta hiç durmayan ciğerini kaybediyor; takımın yeni bir darbeyi kaldıramayacağı bir dönemde arkasında devasa bir boşluk bırakarak.

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