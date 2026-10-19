El Clasico'ya kısa süre kala: Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Barcelona yerine Bundesliga'yı izlemeyi tercih ediyor

İlk olarak Barcelona, cumartesi günü lig dördüncüsü Betis deplasmanında 5-2'lik görkemli bir galibiyet aldı. Lamine Yamal'ın Betisli orta saha oyuncusu Facundo Bernal'ın oyundan atılmasına neden olduğu pozisyonun da aralarında bulunduğu kararlar yüzünden Betis Teknik Direktörü Manuel Pellegrini maçın ardından öfkesini gizleyemedi ve "utanç verici" bir durumdan, "anlaşılmaz ve açıklanamaz kararlardan" söz etti.

Barcelona ve hakemler özellikle Real için hassas konular olduğundan, Real Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya pazar günü takımının Sevilla karşısındaki galibiyetinin ardından bu maç soruldu. Bir muhabir, hakem Ricardo de Burgos'un yönetimi hakkında ne düşündüğünü öğrenmek istedi.

Mourinho şaşırtıcı bir yanıt verdi: "İzlemedim. Ne tekrarını ne özetini, hiçbir şeyini. Onun yerine Leipzig'i izledim." Real'in Şampiyonlar Ligi'ndeki sıradaki rakibi Leipzig'in Bundesliga'da Bayern Münih'e 6-1 yenildiği maç, Barcelona'nın Betis deplasmanındaki maçıyla aynı saatte oynandı.

Mourinho, "Sadece Sevilla'yı düşünmek istiyordum ama bu maç için hazırlıklarımı zaten tamamlamıştım" dedi. Maçlara hazırlanırken "eski usul" çalıştığını, karşılaşmalar öncesinde Valdebebas antrenman merkezinde tek başına veya bir yardımcısıyla kaldığını anlattı: "Orada iyi konsantre olabiliyorum. Bayern ile Leipzig arasındaki maçı izledim ve başka hiçbir şeyden haberim olmadı. Şaka yapmıyorum, gerçekten izlemedim."

Ancak karşılaşma büyük yankı uyandırınca gelişmeler Mourinho'nun da kulağına geldi: "Daha sonra bununla ilgili konuşulanları duydum. Şaşırmadım da." Gülümseyerek ekledi: "Ofiste sıradan bir gün."

Öte yandan Real'in pazar günkü rakibi de haksızlığa uğradığını düşünüyordu. Sevilla cephesinde herkes, harika bir gol atan Arda Güler'in Peque Fernandez ile girdiği koşu mücadelesinde dirsek attığı iddiasıyla oyundan atılması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Mourinho, olayı kesin olarak açıklığa kavuşturan televizyon görüntüleri bulunmadığı için bu konuda yorum yapmak istemedi. Ancak Portekizli teknik adam, Real'in lehine bir karar verilmesi hâlinde "bunu kabul etmekten çekinmeyeceğini" söyledi.

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Real ile Barcelona, El Clasico'da ne zaman karşılaşacak?

Real, Leipzig'e; Barcelona ise PSG'ye karşı hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıkacak. Ardından gözler ligdeki karşılaşmalarına çevrilecek. Mourinho, "Çarşamba saat 23.00'ten önce ligdeki sıradaki rakibimizi düşünmeye bir dakika bile ayırmayacağım" dedi.

Mourinho'nun Real'i, pazar akşamı Camp Nou'daki deplasman maçına baskı altında çıkacak. Dokuz haftanın ardından ligde yalnızca üçüncü sıradalar ve açık ara lider Barcelona'nın altı puan gerisindeler.