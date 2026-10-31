Basın raporları, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'nin teknik direktörü Hollandalı Marino Pusic'in geleceğiyle ilgili, takımın Roshn Ligi'nde Al Shabab karşısında aldığı ağır yenilginin ardından çarpıcı bir sürprizi ortaya çıkardı.

Al Shabab, Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında, dün cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena sahasında oynanan karşılaşmada Al Ahli'yi 6-1 mağlup etti.

Suudi Arabistan'ın "El Meydan" gazetesi, Al Ahli yönetiminin, küçük klasikoda alınan bu ağır yenilgi nedeniyle Pusic'i görevinden alma kararı aldığını bildirdi.

Ancak şaşırtıcı olan, görevden alma kararının Suudi gazetenin ortaya koyduğu üzere maçın bitiminden sonra değil, maç devam ederken alınmış olması.

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Gazete, Al Ahli yönetiminin önümüzdeki dönemde takımı çalıştıracak uygun alternatifi aramaya fiilen başladığını belirterek, yönetim kurulu üyelerinden birinin Cezayirli teknik adam Nureddin bin Zekri ile anlaşma fikrini ortaya attığını aktardı.

İş bununla da sınırlı kalmadı; "El Meydan", teklife ilk etapta olumlu yaklaşan Cezayirli teknik adamla fiilen temas kurulduğunu ve önümüzdeki dönemde daha fazla görüşmenin beklendiğini ortaya çıkardı.

Bu gelişme, Al Shabab'ın eski teknik direktörünün adının Suudi Roshn Ligi'ndeki bazı takımların, başta Abha olmak üzere, çalıştırılmasıyla anıldığı bir dönemde geldi.

Bin Zekri tek aday değildi; aynı gazete, Al Ittihad'ın eski teknik direktörü Portekizli Sergio Conceiçao'nun adının önümüzdeki dönemde Al Ahli'yi çalıştırması için gündeme getirildiğini ortaya koydu.

Ancak Al Ahli yönetimi şu ana kadar bu konuda fiilen bir adım atmadı; kendisiyle henüz resmi olarak hiçbir şekilde temasa geçilmedi.

Hatırlatmak gerekirse, Pusic, bu sezonun başından itibaren Alman teknik direktör Matthias Jaissle'in yerine Al Ahli'yi çalıştırmaya başlamıştı ve o tarihten bu yana takımı 17 maçta yönetti; bu süreçte 11 galibiyet, 5 mağlubiyet ve bir beraberlik elde etti.