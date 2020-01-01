El Clasico saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, hangi kanalda?

2020-21 sezonunun ilk El Clasico'su alışılandan daha erken bir saatte oynanacak.

'nın 7. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü oynanacak ve "El Clasico" olarak adlandırılan - maçında takımlar 244. kez karşı karşıya gelecek.

El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.

Daha fazla takım

İlk defa 26 Mart 1916 tarihinde oynanan El Clasico'da takımlar son olarak 1 Mart 2020'de karşı karşıya gelmişti.

Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos'u 5-1 mağlup eden Barcelona, 'nın takımına 3-2 yenilen Real Madrid'e göre daha moralli durumda.

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Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.

Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Camp Nou'da TSİ 17.00'de başlayacak karşılaşma, salgından dolayı tarihte ilk defa seyircisiz oynanacak.

Karşılaşma D-Smart platformunda yer alan Spor Smart kanalından canlı yayınlanacak.