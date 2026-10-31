El Clasico, Real Madrid'in yıldızı için kâbusa dönüştü: Hırsızlar evine girip değerli eşyalarını çaldı

Real Madrid'in Brezilyalı savunmacısı Eder Militao, geçtiğimiz pazar günü Barcelona karşısında oynanan El Clasico maçı sırasında evinin soyulmasının ardından, futbolcuların evlerini hedef alan hırsızlık olaylarının son kurbanı oldu. Hırsızlar, değeri 350 bin avronun üzerinde tahmin edilen saatleri ve mücevherleri çaldı.

İspanyol "El Mundo" gazetesi, hırsızlık olayının akşam saat dokuz ile on arasında, Militao'nun yedek kulübesinde kaldığı maçın ilk yarısında gerçekleştiğini aktardı. En az iki kişi, La Moraleja bölgesindeki evinin üst katlarındaki odalardan birine zorla girerken, ailesinden bir grup kişi alt katta maçı izliyordu.

Çalınan eşyalar arasında yaklaşık 53 bin avro değerinde bir "Rolex" saati, değeri 170 bin avroya yakın bir "Richard Mille" marka saat, bunların yanı sıra yaklaşık 15 bin avro değerinde 3 "Chanel" çanta, yaklaşık 25 bin avro değerinde "Cartier" marka yüzükler ve bilezikler, ayrıca başka mücevherler, bilezikler ve seyahat çantaları yer aldı. Böylece çalınan eşyaların toplam değeri 350 bin avronun üzerine çıktı.

Polis, duvarlarla çevrili konut sitesinin özel güvenlik görevlileriyle birlikte eve ulaştı. Site sakinleri olay sırasında herhangi bir şüpheli hareket fark etmemişti. Oyuncunun odasını aradıklarında, içindeki eşyaları dağınık bir halde buldular; bu manzara, zorla giriş operasyonunun izlerini ortaya koydu.