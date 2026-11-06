27 Ekim 2025 tarihinde İspanya La Liga'da Real Madrid'in Santiago Bernabeu'da 2-1 kazandığı El Clasico, hakemin düdüğüyle biten sıradan bir maç değildi; Madrid soyunma odasındaki örtülü gerçekleri açığa çıkaran bir andı.

Vinicius Junior'ın Xabi Alonso'nun önünde senaryonun dışına çıktığı ve kulüp yönetiminin gizleyemediği şeyi kameraların kaydettiği bir andı.

Bugün ise Rafael Nadal'ın Madrid kulübünün yönetim kuruluna girmesi yaklaşırken, o sahne yeniden gündeme geliyor ve Brezilyalı'yı peşinden bırakmayan tek bir soruyu ortaya atıyor: Ya bir yıl önce onu uyaran adam, şimdi yönetim içinden onu hesaba çeken kişi olursa?

Genel kurulun onayı beklenirken Rafael Nadal, Real Madrid yönetim kuruluna katılacak. Kulübün onur üyesi ve İspanya tarihinin en önemli sporcularından biri sıfatıyla eski tenisçi, kariyerinde yeni bir adım atacak; ancak bu adım Vinicius açısından bu kez her zamankinden daha hassas görünüyor.

Bir yıl önceki uyarı: Sanki geleceği okuyordu

Tenis efsanesinin Madrid yönetimine katılması teklifiyle birlikte, Nadal'ın "Universo Valdano" programında Barcelona'ya karşı oynanan El Clasico maçı sırasındaki Vinicius ve Xabi Alonso olayı hakkında yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

O dönemde Nadal, her ne kadar her zaman meselelerin diyalog yoluyla çözülmesini savunmuş olsa da, Vinicius'a davranışları konusunda net bir uyarı yöneltmişti.

Nadal o sırada şunları söylemişti: "Bu mesele konuşarak, karşılıklı anlayışla çözülebilir. Bence Vini'nin otoriteyi elinde tutan kişiyi anlaması ve ona saygı duyması gerekiyor; Real Madrid'de bir oyuncu olmanın ne anlama geldiğini düşünürsek, kulüp için de aynı şey geçerli."

Ve ekledi: "Bence bunu her gün elinden gelenin en iyisini yaparak gösteriyor. Zaman zaman pek iyi karşılanmayan davranışları ise diyalog yoluyla ve bazı konuların iyileştirilmesi gerektiğini fark etmesiyle düzeltilebilir."

O gün geçici bir tavsiye gibi görünen bu sözler, bugün Madrid'de Nadal'ın yönetim içinde yapabileceklerinin bir yol haritası olarak okunuyor: "Ne iltimas, ne de kulübün otoritesi pahasına herhangi bir yıldızın korunması."

Gelişmeyi en çok isteyen kişi o olmalı

Nadal sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelişim yolunu keşfetmeyi en çok isteyen kişi o olmalı. Röportajlarda konuşurken, her alanda gelişmek istediğini söylediğini duyduğumda, güçlü müttefiklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Real Madrid'in doğru kişileri bulacağına ve yakın çevresinde ona akıl verecek kişilerin bulunacağına eminim. Temel ilke, bunu yapmayı istemektir."

Vinicius'un düğümü de burada yatıyor; çünkü yönetim kurulunda oturacak olan adam, Brezilyalı'da korunması gereken bir yetenekten fazlasını görmüyor; önce gelişmek istediğini ve otoriteyi elinde tutana saygı duyduğunu kanıtlaması gereken bir oyuncu görüyor.

Bir cevher, ama şartlı

Nadal'ın açıklamaları, Brezilyalı'nın sözleşme yenilemesinin hâlâ tartışıldığı bir dönemde geldi; nihayetinde yaz aylarında imzalanan anlaşma.

Nadal'a göre kulübün oyuncuya sahip çıkması son derece önemliydi, ancak net şartlarla: "Real Madrid, Vinicius'ta vazgeçemeyecekleri değerli bir cevhere sahip. Belli bir anda popüler olmayabilecek performansına bakılmaksızın bu cevheri korumaları gerekiyor. O, kulübün cevheri. Bu, köklü bir kulüp olan Real Madrid'in nasıl yönetileceğini bildiği bir durum ve bence bunu iyi yönettiler."

Dolayısıyla Nadal için korumanın, sınırı aşmaya göz yummak anlamına gelmediği, aksine cevheri parlaklığını yitirmeden önce yontmak anlamına geldiği açıkça görülüyor. Bu yüzden Vinicius, tenis efsanesinin yönetim kuruluna girmesini gelecekte kendisine karşı bir ses olarak görebilir.

Yamal'a tavsiye ve Vinicius'a dolaylı mesaj

Aynı röportajda Nadal, Lamine Yamal'a da şu tavsiyede bulundu: "Kendini gerçekten sana yardımcı olacak insanlarla çevrele. Başarılı insanların bazen duymak istemediği şeyleri dinleyecek kadar akıllı ol. Çok başarılı olduğunda bu her zaman kolay değildir, ama gerçek hayatına dönecek yolu bulman gerekir."

Yamal'a yönelttiği bu tavsiyeyi, Madrid'de birçok kişi aynı zamanda Vinicius'a yönelik olarak okudu; zira Brezilyalı bugün, düşen performansı, davranışlarına ilişkin tartışmalar, reklam seyahatleri ve en iyi versiyonundan uzaklaşması arasında en zor dönemlerinden birini yaşıyor.