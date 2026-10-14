Real Madrid taraftarları şok edici bir haberle sarsıldı; Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, uzun süreli ceza alması nedeniyle ezeli rakip Barcelona'ya karşı oynanacak merakla beklenen El Clasico maçında forma giyemeyecek.

Müsabaka Komitesi, Vinicius Junior'a geçtiğimiz cumartesi günü Santiago Bernabeu'da İspanya Ligi'nin 8. haftasında oynanan Villarreal maçında kırmızı kart görmesi nedeniyle 4 maç ceza verdiğini açıkladı.

Böylece Brezilyalı yıldızın, İspanya Ligi'nin 10. haftasında ezeli rakip Barcelona'ya karşı 25 Ekim'de "Spotify Camp Nou" stadyumunda oynanacak El Clasico mücadelesinde yer alamayacağı kesinleşti.

İspanya'nın başkent ekibinin taraftarları için El Clasico öncesi gelen bu şok edici habere rağmen, istatistik ağı "StatMuse", Vinicius Junior'ın yokluğunda Real'in olumlu bir sicile sahip olduğunu ortaya koydu.

Ağın verilerine göre Vinicius, son üç sezonda İspanya Ligi'nde Kraliyet ekibinin 10 maçında forma giymedi ve bu maçlarda takım yalnızca bir kez yenilgi alırken 9 galibiyet elde etti.

Real Madrid taraftarları, bu istatistiğin doğru çıkmasını ve takımın özellikle La Liga şampiyonluğu için sürdürdüğü kızışan mücadele göz önünde bulundurulduğunda, Katalan rakibi karşısında güçlü bir maç ortaya koyarak kazanmasını umuyor.

Real Madrid, İspanya Ligi puan tablosunda 6 galibiyet ve 2 yenilgiyle topladığı 18 puanla dördüncü sırada yer alıyor ve tüm maçlarını kazanarak zirvede bulunan Barcelona'nın 6 puan gerisinde.

Vinicius Junior'ın ayrıca İspanya Ligi'nin 9., 11. ve 12. haftalarında Sevilla, Racing ve Valencia maçlarında, bunun yanı sıra 10. haftadaki Barcelona ile oynanacak El Clasico karşılaşmasında da forma giyemeyeceği hatırlatılıyor.