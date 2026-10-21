El Clasico öncesi Barcelona'ya büyük darbe! PSG karşısında sakatlanan Dani Olmo bir ay forma giyemeyecek

Barcelona, Dani Olmo’nun bir süre sahalardan uzak kalacak olmasıyla önemli bir sakatlık darbesi aldı. İspanyol oyun kurucu, Katalan kulübünün salı gecesi Paris Saint-Germain’e 4-2 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçında kas problemi yaşadı. Olmo, Hansi Flick’in takımı için kritik öneme sahip bir dizi maçta forma giyemeyecek.

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Barcelona, Olmo'nun ne kadar süre sahalardan uzak kalacağını açıkladı

Olmo'nun yaklaşık bir ay forma giyemeyeceği haberinin ardından Flick'in gelecek haftalara ilişkin planları altüst oldu. Eski RB Leipzig oyuncusu, Barcelona'nın Paris Saint-Germain'e karşı aldığı son Şampiyonlar Ligi yenilgisinde oyundan çıkmak zorunda kalmış, teknik heyeti sağlık durumu konusunda endişelendirmişti. Kulübün sağlık ekibinin çarşamba günü yaptığı ileri tetkiklerin ardından, zorlu bir fikstüre hazırlanan Barcelona'nın en büyük korkusu doğrulandı.

Kulüp, resmî kanallarından yayımladığı açıklamayla duruma açıklık getirdi: “Yapılan testler, Dani Olmo'nun Paris Saint-Germain maçında rakip bir oyuncuyla yaşadığı travmatik temas sonucunda sol adduktor kasından sakatlandığını doğruladı. Tahmini iyileşme süresi yaklaşık bir ay.”

İyileşme sürecinde kaçıracağı kritik maçlar

Sakatlığın zamanlaması Barcelona için daha kötü olamazdı. Takım, önümüzdeki otuz gün içinde Spotify Camp Nou'da pazar günü Real Madrid'e karşı oynayacağı El Clasico başta olmak üzere bir dizi kritik maça çıkacak.

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Olmo'nun, Madrid maçının yanı sıra Alaves, Atletico Madrid ve Villarreal'e karşı oynanacak kritik La Liga karşılaşmalarında ve Aston Villa ile yapılacak zorlu Avrupa maçında da forma giyememesi bekleniyor.

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Olmo'nun yokluğu İspanya'yı da etkileyecek

Olmo'nun yokluğu yalnızca kulüp düzeyinde hissedilmeyecek. Orta saha oyuncusunun, İngiltere ve Çek Cumhuriyeti'ne karşı oynanacak Uluslar Ligi maçları için İspanya'nın bir sonraki millî takım arasını da kaçırması bekleniyor. Luis de la Fuente, Olmo'nun çok yönlülüğünden ve teknik kalitesinden büyük ölçüde yararlandı. Bu özellikler, oyuncunun önceki millî takım arasında dört maçta üç asist yaparak İspanya'nın dört maçın tamamını kazanmasına ve grubunu lider bitirmesine yardımcı olduğu dönemde açıkça görüldü.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

PSG karşısında Barcelona formasıyla 100. maçına çıkan Olmo, bu sezon Flick'in takımında tüm kulvarlarda 12 maça çıktı; bir gol ve dört asist kaydetti. İspanyol oyuncu, dikkat çekici biçimde, geçen sezon 32 ve bu sezon 12 olmak üzere üst üste 44 maçta fiziksel bir sorun yaşamadan forma giymişti. Atletico Madrid'e karşı gol attıktan sonra omzunun çıktığı 3 Aralık'tan bu yana sakatlık yaşamamıştı. Son kas sakatlığı ise 10 Ekim 2025'e dayanıyordu.

Barcelona'nın ligdeki kusursuz performansı

Barcelona, ligde kusursuz bir başlangıç yaparak dokuz maçta 27 puanla La Liga'nın zirvesine yerleşti. İkinci sıradaki Atletico Madrid'in beş puan önünde. Flick'in takımı hücumda etkili bir performans sergileyerek 39 gol atarken yalnızca dokuz gol yedi. Ancak salı günü Paris Saint-Germain'e karşı alınan yenilgi, takımın bu sezon tüm kulvarlardaki ilk puan kaybı oldu.