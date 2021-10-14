El Clasico öncesi Real Madrid'de sakatlık sorunu: David Alaba yetişebilecek mi?

Avusturyalı savunmacı, El Clasico'yu kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.

David Alaba, Avusturya Millî Takımı'nda yaşadığı sakatlıktan sonra milli takımdan Real Madrid'e döndü ve Shakhtar Donetsk ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, ardından da El Clasico'da oynayıp oynayamayacağı şüphe barındırıyor.

Çok yönlü defans oyuncusu, son milli arada Avusturya formasıyla Faroe Adaları ve Danimarka'ya karşı sahaya çıktı.

Şimdi İspanya'ya geri döndü ve herhangi bir önlem alınması gerekip gerekmediğini belirlemek için testlere girmeye hazırlanıyor.

Alaba'nın sakatlığı ne?

Bayern Münih'teki sözleşmesi sona erdikten sonra Real Madrid'e imza atan Avusturyalı savunmacının dizinde bir sorun yaşadığı öğrenildi.

Perşembe günü, sorunun tam olarak ne olduğunun tespit edilmesi için birtakım tıbbî kontroller yapılacak.

Carlo Ancelotti, Alaba'da ciddi bir sorunun olmamasını oyuncunun salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Shakhtar Donetsk maçına yetişmesini umuyor.

Alaba hangi maçları kaçırabilir?

Real Madrid için olumlu şeylerden biri, oyuncunun hemen birkaç gün içinde hazır olma gibi bir zorunluluğunun olmaması.

Bunun nedeni, bu hafta sonu oynanması gereken Athletic Bilbao maçının, Güney Amerika'daki Dünya Kupası elemelerinin geç başlaması nedeniyle ertelenmesi.

Alaba'nın rekabete hazır hale gelmesi için 19 Ekim'e kadar zamanı var ve Ancelotti onu Ukrayna'ya götürmek istiyor.

Avusturyalı futbolcu eğer Shakhtar maçını kaçırırsa, 24 Ekim'de Camp Nou'da oynanacak El Clasico'ya yetişmek için çabalayacak.

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