Real Madrid, Thibaut Courtois'nın aniden yakalandığı hastalığı atlatmaya çalışırken, pazar günü Barcelona ile oynayacağı dev El Clasico öncesinde önemli bir müjde aldı. Belçikalı kalecinin başlangıçta Katalonya deplasmanını kaçırması bekleniyordu ancak Courtois, İspanya'da sezonun en büyük maçında forma giyebileceği konusunda iyimser.

Reklam

Courtois hastalığına rağmen sahaya çıkmak için mücadele ediyor

Real Madrid, yıldız kalecisi Courtois'nın sağlık durumuna ilişkin son dakika endişesiyle karşı karşıya kaldı. Bu gelişme, rakibi Barcelona ile karşılaşmasına yalnızca saatler kala yaşandı. Kulüp, pazar sabahı yaptığı açıklamada Belçikalı millî kalecinin grip benzeri bir hastalık nedeniyle kadrodan çekildiğini doğruladı.

Durum, The Athletic'e göre olumlu yönde gelişti. 34 yaşındaki kaleci, takım arkadaşlarına katılmak üzere seyahat edebileceğinden umutlu. Courtois, bu büyük maçta forma giyebilmek için elinden geleni yapıyor.

Madrid, lig tablosunun zirvesindeki Barcelona'nın şu anda altı puan gerisinde. Şampiyonluk umutlarını sürdürmek için bu maçı kazanmak zorunda. Sevilla ve RB Leipzig galibiyetlerinin ardından ligde ve Avrupa'da formunu yükseltmiş olsa da Courtois çapında bir oyuncuyu kaybetmek büyük bir darbe olur. Kulüp, onu kadroya alıp almama konusunda nihai kararını vermeden önce durumunu saat başı takip ediyor.

Mourinho'nun alternatif planları hazır

Courtois maç başlayana kadar oynayabilecek durumda olduğunu kanıtlayamazsa yedek kaleci Andriy Lunin göreve hazır. Ukraynalı millî kaleci, Belçikalı oyuncunun daha önce forma giyemediği dönemlerde kaleyi rahatlıkla koruduğu için büyük maçlara yabancı değil. Courtois ile birlikte 2018'de Real Madrid'e katılan Lunin, son beş sezonda güvenilir bir yedek olarak La Liga'da 43 maça çıktı.

Reklam Reklam

Mourinho, kaleci sıkıntısı yaşamamak için genç takımlardan takviye çağırdı. Kulübün C takımı kalecisi Illia Voloshyn, tedbir amacıyla seyahat edecek kafileye alındı. Ülkesini 20 yaş altı seviyesinde temsil eden genç Ukraynalı, henüz profesyonel düzeyde ilk maçına çıkmadı ancak maç kadrosunda Sergio Mestre ile birlikte gerekli kaleci alternatifini sağlıyor.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Kalenin efsane ismi

Dünya futbolunun tartışmasız en iyi kalecilerinden biri olarak kendini kanıtlayan Courtois'nın Real Madrid için önemi büyük. 2018 yazında Chelsea'den transfer olduğundan bu yana La Liga'da 98 maçta kalesini gole kapattı.

Courtois, Chelsea'den 2018'deki transferinin ardından Real Madrid'deki dokuzuncu sezonunda da takımın temel taşlarından biri olmayı sürdürüyor. Bu süreçte üç La Liga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dâhil olmak üzere 12 kupa kazandı. Tecrübeli kalecinin mevcut sözleşmesi bu sezon sonunda sona erecek olsa da görüşmeler olumlu ilerliyor. Beklenen 12 aylık uzatma, onu 2028'e kadar Madrid'de tutacak.

Reklam

Mourinho'nun kadro seçiminde başka sorunları da var

Odak noktası kaleci durumu olsa da Madrid'in en tehlikeli hücum oyuncularından birinden yoksun kalacağı şimdiden kesinleşti. Vinicius Junior, ligde aldığı dört maçlık cezasını çekmeye devam ettiği için kadroda yer alamayacak.