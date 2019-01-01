El Clasico için yeni tarih anlaşmazlığı

Katalonya'daki siyasi gösteriler nedeniyle ertelenen Barcelona - Real Madrid maçı için iki kulüp 18 Aralık'ta anlaştı ama La Liga bu tarihi istemiyor.

bir tarafta, ve diğer tarafta. El Clasico tarihi için yaşanan anlaşmazlık devam ediyor.

Lig yönetimi, İspanya Futbol Federasyonu'na (RFEF) başvurarak Katalonya'daki politik belirsizlik ve eylemler nedeniyle 26 Ekim'de oynanması planlanan El Clasico'yu oynatmanın güvenli olmayacağını savunmuş, RFEF'in hemfikir olmasıyla dev maç ertelenmişti.

Erteleme kararının açıklanmasının hemen ardından ilgili kulüplerden bir tarih belirlemeleri istendi. İki ezeli rakip beklenenden çok daha kısa sürede uzlaşı sağladılar ve maçı 18 Aralık Çarşamba günü oynamak istediklerini bildirdiler.

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Bu durum La Liga yönetiminin hoşuna gitmedi.

Kurum, 18 Aralık'ta oynanacak Copa del Rey maçları nedeniyle El Clasico'nun aynı tarihte oynanmasının diğer kulüplere maddi zarar getireceği kanısında. Ayrıca dünyanın en büyük futbol rekabeti olarak kabul edilen müsabakanın hafta sonuna getirilmesi isteniyor. Bu nedenle Barça ve Real'e 4 Aralık tarihi önerildi.

Taraflar arasındaki ihtilafın kısa sürede çözülmesi umut ediliyor.