Real Madridli oyuncu Arda Güler'in Sevilla maçı sırasında Bernabéu'daki 26 kamera arasında kaybolan dirsek görüntüsünün yarattığı tartışmanın ardından, İspanya Ligi, mümkün olan en güçlü şekilde yanıt vermeye karar verdi.

Önümüzdeki pazar günü Camp Nou'da oynanacak El Clasico'da gölgeye ya da tesadüfe yer olmayacak; benzeri görülmemiş bir gözetim ağı kurulacak. Bu ağ, 40 ultra yüksek çözünürlüklü kameradan oluşuyor ve tek görevi Ballon d'Or açıklamasından 24 saat önce Lamine Yamal ile Kylian Mbappé'nin bir göz kırpışını bile kaçırmamak.

26 kameradan 40'a: La Liga çıtayı yükseltiyor

Bu büyük açıklama, "Mundo Deportivo" gazetesinin yayınladığı ve geçtiğimiz pazar Santiago Bernabéu'daki Real Madrid - Sevilla maçında yalnızca 26 kamera kullanıldığını ortaya koyan haberin ardından geldi.

Şimdi tüm gözler, La Liga'nın İspanyol ve dünya kanalları için ürettiği pazar günkü zirveye çevrilmiş durumda.

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Resmi yayın planına göre, Barcelona ve Real Madrid'in maçları, ister sahalarında ister deplasmanda olsun, her zaman "A" kategorisinde sınıflandırılıyor; bu da sahada en az 22 kamera bulundurulmasını zorunlu kılıyor.

Ancak El Clasico ile Madrid derbisinin özel bir sınıflandırması var: En üst düzey olan "A+" kategorisi. Bu maçlarda sayı çılgınca artarak, önceden hakem komitesine ve VAR teknoloji odasına yerleri tam olarak belirlenmek üzere teslim edilen ayrıntılı bir plana göre, sahanın her karışına özenle dağıtılmış 35 ila 40 kamera arasında değişiyor.

Sinema teknolojisiyle Yamal ve Mbappé'ye özel takip

Fark yalnızca sayıda olmayacak; alışılmış kameraların yanı sıra La Liga, Camp Nou'da ultra uzun menzilli kameralar ve sinema kameralarını içeren özel bir cephanelik kullanacak ve maç, mümkün olan en yüksek kaliteyi garantilemek için tamamen 4K kalitesinde yayınlanacak.

En büyük sürpriz ise bu tür maçlarda ultra yüksek çözünürlüklü bireysel takip sisteminin devreye alınması; belirli oyuncuları 90 dakika boyunca takip etmek üzere kameralar tahsis edilecek ve böylece hiçbir ayrıntı kaçırılmayacak. Bu kez seçilen iki yıldız ise Lamine Yamal ile Kylian Mbappé.

Amaç net: Dünyanın şu anki en iyi iki oyuncusunun her hareketini belgelemek; üstelik maç, Ballon d'Or töreninden 24 saatten az bir süre önce oynanıyor ve Barcelonalı ile Real Madridli yıldızlar, en önemli ödülü kazanmanın en güçlü adayları olarak görülüyor.

Mesaj artık net: Eğer 26 kamera Güler'in orta sahadaki dirseğini ortaya çıkarmaya yetmediyse, El Clasico'daki 40 kamera nefesleri bile görünür kılacak.