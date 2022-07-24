Real Madrid ile Barcelona arasındaki rekabet hazırlık maçında bile tansiyonun yükselmesine neden oldu.

ABD'nin Las Vegas şehrinde oynanan maçta Barcelona, Real Madrid'i yeni transferi Raphinha'nın attığı golle 1-0 yenmeyi başardı.

Teknik direktör Xavi bu yaz takıma katılan isimlerden Andreas Christensen, Robert Lewandowski ve Raphinha'ya ilk 11'de şans verdi.

Heyecan dolu maçın tek ilgi çeken anı Brezilyalının ceza sahası dışından gönderdiği füze değildi.

Araujo, Rüdiger'in başını döndürdü

32. dakikada sağ kanattan aldığı topla atağa kalkan Ronald Araujo kendisini karşılamak isteyen Antonio Rüdiger'i adeta sürklase etti.

Topu son çizgiye kadar taşıyan 23 yaşındaki Uruguaylı oyuncu, Rüdiger'in ikinci hamlesine rağmen ortasını yapmayı başardı.

Geçen sezon Premier Lig'de yapılan ölçümlerde 36.7 km ile en hızlı oyuncu olan Rüdiger, dakikalar sonra Araujo'yla bir kez daha karşı karşıya geldi.

Gerginlik yaşandı

43. dakikada gelişen Real Madrid atağında Vinicius Junior'ın sert bir faulle yerde kalması olayların fitilini ateşledi.

İki takım oyuncuları arasında arbede yaşanırken, araya girmek isteyen Rüdiger'e Araujo müdahalede bulundu.

İkili arasında yükselen tansiyon diğer oyuncuların çabaları sonucunda güçlükle düşürüldü.

Rudiger really thought he had a chance against Araujo 💀💀💀 pic.twitter.com/Iy2iQyPk9f — Ziad is NOT in pain  (@Ziad_EJ) July 24, 2022

Xavi ne söyledi?

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Xavi 90 dakikayı değerlendirdi.

"İlk yarı harikaydı, ikinci yarı işler biraz karmaşıklaştı."

"Buraya kazanmaya gelmiştik ve bunu başardık. Son bölümde zorlanmamıza rağmen performanstan memnunum."

"Daha iyi olan taraf bizdik. Barcelona için dostluk maçı diye bir şey yok. Amacımız daima kazanmak, özellikle de rakip Real Madrid ise."