Katalan polisi Mossos d'Esquadra, Eduardo Camavinga ve diğer Real Madrid oyuncularına bayrak direğiyle saldırmaya çalışan Barcelona taraftarını tespit etti. Haberi duyuran yayın organları arasında MARCA da yer alıyor. Mossos d'Esquadra, 60.000 avroya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalabilecek adam hakkında resmî şikâyette bulundu. LaLiga da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Geçen pazar günü oynanan El Clásico'da Real Madrid, 87. dakikada Camp Nou'da 1-2 öne geçti. Kylian Mbappé'nin galibiyeti getiren kritik golünde harika bir asist yapan Camavinga, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

Camavinga ve takım arkadaşları golü kutlarken kale arkasındaki reklam panolarına kadar geldi. Panoların hemen arkasında görevliler ve fotoğrafçılar, birkaç metre ötede ise en yakın Barcelona taraftarları bulunuyordu. Taraftarlardan biri bayrak direğiyle Real Madrid oyuncularına vurmaya çalıştı ve bunu başardı.

Camavinga'ya hafifçe vurulmasının ardından Aurélien Tchouaméni, vatandaşının yüzünü korumak için elini Camavinga'nın yüzüne koydu. Denzel Dumfries de olanları gördü ve ortamı yatıştırmaya çalıştı.

"Polis raporu Spor Yasası'na dayanılarak hazırlandı" diye yazdı MARCA. "İhlalin 'ciddi' sayılması hâlinde para cezası 3.000 ila 60.000 avro arasında değişebilir. Herhangi bir zarar meydana gelmediği için olayın bu şekilde değerlendirilmesi muhtemel."

"İhlalin 'çok ciddi' sayılması hâlinde para cezası 60.001 ila 650.000 avro arasında değişebilir." Adamın bu kategoride bir cezayla karşılaşması olası görünmüyor ancak eylemi ona 60.000 avroya mal olabilir.

Davranışının 'ciddi' bir ihlal olarak değerlendirilmesi hâlinde kendisine altı aydan iki yıla kadar spor tesislerine giriş yasağı da getirilebilir. İhlalin 'çok ciddi' sayılması durumunda ise bu süre iki ila beş yıl arasında olur.

Mossos d'Esquadra'nın yanı sıra LaLiga da olayla ilgili harekete geçti. Lig yönetimi, olayı İspanya Futbol Federasyonu RFEF'in disiplin kuruluna taşıdı.