Real Madrid'in eski futbolcusu ve teknik direktörü Jorge Valdano, El Clasico'da attığı ve galibiyeti getiren iki golün ardından Kylian Mbappe'ye övgüler yağdırdı. Arjantinli isim, Spotify Camp Nou'da Barcelona'yı mağlup eden Fransız forvetin büyük etkisine dikkat çekerek onun kulüp için tartışmasız bir lider olduğunu söyledi.

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Mbappe kritik Clasico galibiyetinde parladı

Mbappe, Barcelona karşısında galibiyeti getiren performansının ardından Madrid efsanesi Valdano'dan büyük övgü aldı. Fransız yıldız, takımının Spotify Camp Nou'da ezeli rakibi karşısında aldığı kritik 2-1'lik galibiyette belirleyici isim oldu.

Mbappe iki gol attı. Büyük heyecanla beklenen Clasico'daki bu üstün performansı Valdano'nun hemen dikkatini çekti. Valdano, forvetin takım arkadaşları üzerindeki açık etkisini vurguladı.

Valdano, Mbappe'nin doğal liderlik özelliklerini vurguladı

Valdano, Movistar Plus Deportes'in La Casa del Futbol programında, golcü oyuncunun neden şimdiden soyunma odasının kilit isimlerinden biri olduğunu anlattı. Liderliğin birçok farklı biçimi olduğunu belirtti.

Valdano, “Teknik liderler, duygusal liderler, sosyal liderler var... Herkesin liderlik etme biçimi farklı. Maç başına bir gol ortalamasıyla oynayan biri nasıl lider olmasın?” dedi.

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Fransız forveti zekâsı farklı kılıyor

1980'lerde kulüpte futbolcu olarak da forma giyen Valdano, 27 yaşındaki oyuncuyu bu kadar etkili kılan özellikleri ayrıntılandırdı. Bir takımın saygısını kazanmada zekânın büyük rol oynadığını vurguladı.

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Arjantinli isim, “Liderlik, etki sahibi olmaktır. Gol atan kişi de herkesten daha fazla etkiye sahiptir, değil mi? Mbappe çok ama çok zeki bir insan. İstemese bile liderlik ediyor çünkü aklına gelen her şey mutlaka takım arkadaşlarının dikkatini çekiyor,” diye ekledi.

Dikkatleri üzerine çekme konusundaki bu doğal yeteneği sahaya da yansıyan Fransız oyuncu, bu sezon yalnızca 13 maçta 14 gol ve üç asist kaydetti.

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Madrid sıradaki mücadeleye odaklanıyor

Mbappe, sezon ilerledikçe bu etkileyici gol formunu sürdürmek isteyecek. Fransa millî takımı oyuncusu, Madrid'in bu hafta sonu La Liga'da Racing Santander ile karşılaşacağı maçta gol sayısını artırmayı hedefleyecek.