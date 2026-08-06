El Clasico 2026 biletleri nasıl alınır: Barcelona - Real Madrid biletleri, 25 Ekim fikstür bilgileri, La Liga ve daha fazlası

Dünya çapında Barcelona ve Real Madrid kadar ilgi çeken çok az takım var. Gezegen üzerindeki en büyük maçın El Clásico olmadığı bile tartışılır.

La Liga'nın dinamik ikilisi, futbol tarihinin en başarılı takımları arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca taraftar, Barça formasıyla Lamine Yamal'ı ya da Real Madrid adına Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior'un savunmaları darmadağın edişini izlemeye çalışıyor.

GOAL, El Clasico bileti almanın yollarına dair tüm bilgileri aşağıda derledi.

Sıradaki El Clásico ne zaman?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

El Clásico bileti nasıl alınır?

El Clásico, kulüp futbolundaki açık ara en yüksek talep gören maç olduğu için, bilet satışları ikincil pazara düşmeden önce resmi kulüp kanalları üzerinden sıkı bir öncelik sistemine göre ilerler:

Resmi kulüp üyelerine öncelikli satış: Her iki kulüp de resmi üyelerine öncelik tanır (Real Madrid için Socios; FC Barcelona için Socios ve Culés Premium). Resmi üye satış pencereleri, maçın başlama saatinden yaklaşık 7 ila 10 gün önce açılır ve bu da genel satış için son derece sınırlı sayıda bilet bırakır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce resmi kulüp sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bunlar genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil pazar platformları: Yurt dışından gelecek yolcular veya resmi satışları kaçıran taraftarlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, önceden ya da maçın başlama anına kadar doğrulanmış dijital bilet satın almak için güvenli bir yol sunar.

VIP ve hospitality paketleri: Üye sırası beklemeden, doğrudan kulüplerden koltuk garantilemenin en güvenilir yoludur. VIP biletler, sahanın kenarındaki alt kat tribün koltuklarını, özel stadyum salonlarına erişimi, gurme ikramları ve ücretsiz bar hizmetini içerir.

El Clásico biletleri ne kadar?

Eşi benzeri olmayan küresel talep nedeniyle El Clásico, standart La Liga maçlarının çok üzerinde premium fiyatlarla satılır:

Liste fiyatı : Standart liste fiyatlı biletler, üst kat ya da kale arkası koltuklar (Fondos) için yaklaşık 120 € ile 150 €'dan başlar; merkez uzun kenardaki en iyi noktalar (Tribuna / Lateral) için ise 350 € ile 500 €+ seviyesine çıkar.

İkincil pazarlar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre dalgalanır. Giriş seviyesi ikincil pazar biletleri genellikle 250 € ile 350 €'dan başlarken, şampiyonluğu belirleyen karşılaşmalarda en iyi Kategori 1 koltuklar 600 € ile 1.200 €+ seviyesine ulaşabilir.

VIP ve hospitality : Resmi VIP deneyim paketleri, stadyumdaki tribün konumuna ve lounge dahil içeriklere bağlı olarak koltuk başına 950 € ile 2.500 €+ arasında değişir.

El Clásico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabeu, Madrid'de açılır kapanır çatıya sahip bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol mekânlarından biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline (1957, 1969, 1980 ve 2010) ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmış, İtalya bu maçta Batı Almanya'yı 3-1 yenmiştir.

Futbolun dışında Bernabeu, yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve en son rekor kıran Eras Tour kapsamında Taylor Swift dahil olmak üzere birçok uluslararası ve yerli müzik efsanesini de ağırladı.

Camp Nou

Camp Nou Stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için fazla küçük kalmaya başlayan eski Les Corts Stadyumu'nun yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu haline geldi.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi önde gelen sanatçıların konserlerine de sahne oldu.

Son yenileme çalışmalarının ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor. Bu da onu bir kez daha oturma kapasitesi bakımından Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük futbol stadyumu yapacak.