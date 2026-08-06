Dünyanın dört bir yanından Barcelona ve Real Madrid kadar ilgi çeken çok az takım var; gezegendeki en büyük maçın El Clasico olduğu rahatlıkla söylenebilir.

La Liga'nın bu dinamik ikilisi, futbol tarihinin en başarılı takımları arasında yer alıyor. Her yıl milyonlarca taraftar, Barça'da Lamine Yamal'ı ya da Real Madrid'de Kylian Mbappé, Jude Bellingham ve Vinícius Júnior'un savunmaları paramparça edişini izlemeye çalışıyor.

GOAL, El Clasico bileti almanın yollarına dair tüm bilgileri aşağıda derledi.

Sıradaki El Clasico ne zaman?

La Liga - Hafta 10 25 Eki 2026 - 10:00 Spotify Camp Nou

El Clasico bileti nasıl alınır?

El Clasico, kulüp futbolundaki en yüksek talep gören maç olduğu için, bilet satışları ikincil pazara düşmeden önce kulüplerin resmî kanalları üzerinden sıkı bir öncelik sistemiyle yürütülür:

Resmî kulüp üyesi satışları: Her iki kulüp de resmî üyelerine öncelik tanır (Real Madrid için Socios; FC Barcelona için Socios ve Culés Premium). Resmî üyelere açılan satış penceresi, maçın başlamasından yaklaşık 7 ila 10 gün önce başlar ve bu da genel satış için son derece sınırlı kontenjan bırakır.

Genel satış: Kalan standart koltuklar, maç gününden 3 ila 5 gün önce kulüplerin resmî sitelerinde (realmadrid.com veya fcbarcelona.com) satışa çıkar. Bunlar genellikle saniyeler içinde tükenir.

İkincil pazar platformları: Yurt dışından gelecek taraftarlar veya resmî satışları kaçıranlar için StubHub gibi güvenilir yeniden satış platformları, doğrulanmış dijital biletleri çok önceden ya da başlama düdüğüne kadar güvenli şekilde satın alma imkânı sunar.

VIP ve hospitality paketleri: Üyelik kuyruğuna girmeden, koltuk garantisini doğrudan kulüplerden sağlamanın en güvenilir yolu budur. VIP biletler; alt kademede yan tribün koltukları, özel stat salonlarına erişim, gurme ikramlar ve ücretsiz bar servisi içerir.

El Clasico biletleri ne kadar?

Eşsiz küresel talep nedeniyle El Clasico biletleri, standart La Liga maçlarının çok üzerinde bir premiumla satılır:

Liste fiyatı : Standart liste fiyatlı biletler, üst kat veya kale arkası koltuklar (Fondos) için yaklaşık 120 € ila 150 €'dan başlar; merkezi yan tribündeki en iyi konumlar (Tribuna / Lateral) için ise 350 € ila 500 €+'a kadar yükselir.

İkincil pazarlar : StubHub gibi platformlarda ikincil piyasa fiyatları dinamik fiyatlandırmaya göre değişir. Giriş seviyesi ikincil piyasa biletleri genel olarak 250 € ila 350 €'dan başlarken, şampiyonluk yarışını belirleyen maçlarda en iyi Kategori 1 koltuklar 600 € ila 1.200 €+'a çıkabilir.

VIP ve hospitality : Resmî VIP deneyim paketleri, stat içindeki tribün konumuna ve lounge kapsamına bağlı olarak koltuk başına 950 € ila 2.500 €+ arasında değişir.

El Clasico nerede oynanır?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, Madrid'de açılır-kapanır çatıya sahip bir stattır. Yaklaşık 80.000 seyirci kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumudur ve 1947'de tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in evidir.

Bernabéu, dünyanın en ünlü futbol sahnelerinden biridir ve dört kez Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır (1957, 1969, 1980 ve 2010). Ayrıca 1982 FIFA Dünya Kupası Finali de burada oynanmış, İtalya bu maçta Batı Almanya'yı 3-1 mağlup etmiştir.

Futbolun dışında Bernabéu, yıllar içinde Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, The Rolling Stones ve son olarak rekor kıran Eras Tour kapsamında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerel müzik efsanesini de ağırladı.

Camp Nou

Camp Nou, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için yetersiz kalmaya başlayan eski Les Corts Stadı'nın yerine 1957'de inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu oldu.

İki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finaline (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finaline (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmasının yanı sıra Camp Nou, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi yıldızların konserlerine de sahne oldu.

Yakın dönemdeki yenilemenin ardından oturma kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor; bu da onu yeniden Avrupa'nın oturma kapasitesi bakımından en büyük, dünyanın ise üçüncü büyük futbol stadyumu yapacak.

İspanya'nın iki ikonik devini çevreleyen devasa küresel taraftar talebi nedeniyle El Clasico gibi dev maçlarda bilet bulunabilirliği son derece sınırlı kalmaya devam ediyor. Büyük maçlara dair öngörülerini özel kombine bahisler veya bet builder seçenekleriyle değerlendirmeyi seven bahisçiler için, üst düzey bir operatör seçmek büyük fark yaratır. En iyi ödeme oranlarını bulmak için hazırladığımız en iyi bahis siteleri listesini inceleyin.