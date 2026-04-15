El Clásico 2026 biletleri nasıl alınır: Barcelona - Real Madrid biletleri, 10 Mayıs maç bilgileri ve daha fazlası

Barcelona ve Real Madrid kadar dünya çapında ilgi gören çok az takım vardır; El Clásico'dan daha büyük bir maçın dünyada olmadığı söylenebilir.

La Liga'nın dinamik ikilisi, futbol tarihinin en başarılı takımları arasında yer alıyor ve onlarca yıldır kazandıkları kupalar ve elde ettikleri büyük başarılarla zengin bir mirası paylaşıyor.

Her futbolsever, Camp Nou'da Lamine Yamal'ın kanatta akıllara durgunluk veren bir koşu yapmasını ya da Kylian Mbappe'nin Bernabeu'yu coşturmasını izlemeyi hayal eder ve GOAL aşağıda tüm bilgileri sunuyor.

Bir sonraki El Clásico ne zaman?

Tarih Maç Mekan Biletler 10 Mayıs 2026 Pazar Barcelona - Real Madrid Camp Nou Bilet satın al

El Clásico biletleri nasıl satın alınır

El Clásico maçları için, tek maç biletlerinden konuk ağırlama paketlerine kadar çeşitli bilet seçenekleri mevcuttur:

Her iki kulübün resmi web sitelerindeki bilet satış portalları, biletlerin ana satış kanallarıdır ve biletler büyük olasılıkla tükenecektir.

Son dakika biletleri için veya biletler tükenmişse StubHub gibi ikincil satıcıları değerlendirin.

Ayrıcalıklı biletler: Lüks süitler, premium salonlar ve maç günü deneyimini bir üst seviyeye çıkarmak için tasarlanmış kulüp katı koltukları dahildir. VIP konuklar, panoramik manzaralı özel oturma alanlarının, birinci sınıf ikramların ve kişiselleştirilmiş hizmetin keyfini çıkarır.

Seyahat acenteleri: SportsBreaks gibi spor seyahatleri konusunda uzmanlaşmış acenteler. Seyahat düzenlemelerini kolaylaştırmanın yanı sıra, genellikle resmi maç biletleri ve otel konaklamasını içeren kombine paketler sunarlar.

El Clásico biletleri ne kadar?

Barcelona ile Real Madrid arasındaki maçların muazzam popülaritesi nedeniyle, El Clásico maç biletleri için diğer La Liga maçlarına göre önemli ölçüde daha fazla ödeme yapmanız beklenebilir.

Resmi kanallardan satın alındığında, bilet fiyatları gol arkasındaki koltuklar için yaklaşık 100 €'dan başlar ve tam konaklama ve lüks paketler için göz kamaştırıcı dört haneli rakamlara kadar çıkar.

StubHub gibi ikincil satıcılarda biletler dinamik fiyatlandırmaya tabidir, bu nedenle diğer maçlara göre çok daha pahalı olabilirler.

El Clásico nerede oynanıyor?

Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, Madrid'de bulunan açılır kapanır çatılı bir stadyumdur. Yaklaşık 80.000 kişilik kapasitesiyle İspanya'nın en büyük ikinci futbol stadyumu olan bu tesis, 1947'deki tamamlanmasından bu yana Real Madrid'in ev sahipliği yapmaktadır.

Bernabeu, dünyanın en ünlü futbol stadyumlarından biridir ve dört kez (1957, 1969, 1980 ve 2010) Avrupa Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi finaline ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca, İtalya'nın Batı Almanya'yı 3-1 yendiği 1982 FIFA Dünya Kupası Finali'ne de ev sahipliği yapmıştır.

Futbol dışında, Bernabeu yıllar boyunca Julio Iglesias, Frank Sinatra, U2, Bruce Springsteen, Rolling Stones ve en son olarak rekor kıran Eras Tour turnesi sırasında Taylor Swift gibi birçok uluslararası ve yerli müzik efsanesine ev sahipliği yapmıştır.

Camp Nou

Camp Nou stadyumu, FC Barcelona'nın büyüyen taraftar kitlesi için yetersiz kalan eski Les Corts stadyumunun yerine 1957 yılında inşa edildi.

93.053 seyirci kapasitesiyle o dönemde Avrupa'nın en büyük stadyumu haline geldi.

Camp Nou, iki Avrupa Kupası/Şampiyonlar Ligi finali (1989 ve 1999) ve iki Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali (1972 ve 1982) ev sahipliği yapmanın yanı sıra, U2, Bruce Springsteen ve Beyonce gibi ünlü sanatçıların konserlerine de sahne olmuştur.

Yakın zamanda yapılan yenileme çalışmalarının ardından, stadyumun seyirci kapasitesinin 105.000'e çıkması bekleniyor; bu da stadyumu seyirci kapasitesi açısından yeniden Avrupa'nın en büyük stadyumu ve dünyanın üçüncü büyük futbol stadyumu haline getirecek.