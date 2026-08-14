Basında çıkan haberler, İttihad'ın kanat oyuncusu Fransız Moussa Diaby'nin, Emirati kulübü El Cezire karşısında oynadığı maçta sakatlanmasının ardından Suudi Roshn Ligi'ndeki El Hulud maçında forma giyip giymeyeceğine dair durumunu ortaya koydu.

İttihad, Suudi Roshn Ligi'nin ilk haftasında yarın cumartesi günü Cidde'deki El İnma Stadı'nda El Hulud'u konuk edecek.

Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesi, Diaby'nin bugün cuma günü İttihad'ın takım antrenmanlarına döneceğini ve El Hulud maçında forma giymeye hazır olacağını belirtti.

Gazete, Fransız kanat oyuncusunun geçen salı günü Asya Elit Şampiyonası'nın lig aşamasına yükselten play-off maçında El Cezire karşısında alınan 4-1'lik galibiyette aldığı darbenin hafif olduğunu açıkladı.

Diaby geri dönen tek isim olmayacak; sakatlıkları nedeniyle geçen El Cezire maçında forma giyemeyen bek Muhannad eş-Şenkiti ve kanat oyuncusu Abdurrahman el-Abbud'un da ona eşlik etmesi mümkün.

Gazete, Şenkiti ve Abbud'un dün perşembe günü İttihad'ın takım antrenmanlarına katıldığını, Alman teknik direktör Jens Wissing'in ise ikilinin El Hulud maçındaki durumunu bugün cuma akşamı yapılacak ana antrenmanın ardından belirleyeceğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere İttihad, ligi beşinci sırada tamamladığı, Kral Kupası ve Suudi Süper Kupası'na yarı finalde, Asya Elit'e ise çeyrek finalde veda ettiği olumsuz bir sezonun ardından Suudi futbolundaki yerini yeniden kazanmaya çalışıyor.