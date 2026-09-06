Faslı milli oyuncu Neil El Aynaoui, geçtiğimiz yaz transfer döneminde Alman ekibi Leipzig'e transfer olmasının ardından ilk kez konuştu; bu kulübü tercih etme nedenlerini, orta sahadaki rolüne dair vizyonunu ve 21 numaralı formayı seçmesiyle ilgili kişisel detayları açıkladı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, transfer piyasasının son gününde Roma'dan kiralık olarak Leipzig'e katıldı.

Ayrıca oku

Teknik direktörü onu savunmasına rağmen: Vinicius, Mourinho'yu görmezden gelerek tartışma yarattı

Barcelona beş kaptanını nasıl seçti? Flick perde arkasını anlattı

El Aynaoui, Leipzig'in resmi sitesine yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "RB Leipzig gibi büyük bir kulüpte Bundesliga'da oynamak her zaman hayalimdi. Kulüple ilk görüşmelerim bende iyi bir his bıraktı ve kulüpten çok etkilendim."

El Aynaoui Fransa'da doğdu, İspanya'da yetişti, ardından kariyerine önce Fransa'da sonra İtalya'da devam etti. Milli takım düzeyinde ise Fas'ı temsil etmeyi seçti ve onunla birlikte 2026 Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Faslı milli oyuncu, kendisini orta sahada tek bir mevkiyle sınırlamıyor; çünkü çok yönlü bir oyuncu olduğunu, hem hücum hem de savunma yönünde etkili olabildiğini düşünüyor. Bu özellikler, fiziksel güce, baskıya ve hızlı geçişlere dayanan Leipzig'in oyun stiline uygun olabilir.

El Aynaoui bu konuda şunları söyledi: "Kendime melez bir oyuncu diyorum. Orta sahada birçok mevkide oynayabilirim. Hem hücuma hem savunmaya yardımcı olmayı ve takım için güçlü bir şekilde koşmayı seviyorum."

Kişisel bir anı

El Aynaoui, Leipzig'de 21 numaralı formayı giyecek; bu numara, 21 Ağustos'ta doğan küçük kardeşiyle ilgili kişisel bir anıya bağlı.

Faslı oyuncu Almanya'ya gelirken, Alman futbolunda tecrübe sahibi olan bazı milli takım arkadaşlarıyla güçlü ilişkiler içindeydi. Achraf Hakimi ve İsmail Saibari'den Almanya'daki yaşam hakkında olumlu izlenimler aldı ve bu, Leipzig'in kendisi için doğru adres olduğuna ikna olmasına yardımcı oldu.

El Aynaoui, yazın bir bölümünü Fransa'nın güneyinde Saibari ile geçirmişti; burada futbol, sohbetlerinde doğal olarak yer alıyordu. Dostlukları yakında Bayern Münih ile Leipzig arasında saha içi bir rekabete dönüşecek.

Bu konuda şunları söyledi: "Evet, bunu daha önce konuştuk. Bu maçları gerçekten dört gözle bekliyorum."

Oyuncu, 2026 Dünya Kupası'ndan özel bir anı taşıyor: son 16 turunda Hollanda'yı penaltı atışlarıyla mağlup etmek. Bunu kariyerinde unutamayacağı en önemli anlardan biri olarak görüyor.

Konuları ve haberleri "Kooora" forumlarında daha derinlemesine tartışabilirsiniz.



