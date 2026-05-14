El Ahmadi dikkatleri üzerine çekiyor: "Herkes Kees Smit'ten bahsediyor, ama bu oyuncu daha çok yönlü!"

Karim El Ahmadi, Gjivai Zechiël'i AZ'nin yıldız oyuncusu Kees Smit'ten daha eksiksiz bir orta saha oyuncusu olarak görüyor. Feyenoord'un eski oyuncusu, ESPN'deki "Voetbalpraat" programında, bu sezon Feyenoord'dan kiralık olarak FC Utrecht'te etkileyici bir performans sergileyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusuna övgüler yağdırdı. El Ahmadi'ye göre Zechiël, artık bir üst düzey kulüpte forma giymeye hazır olduğunu kanıtladı.

Programda, çeşitli genç Hollandalı orta saha oyuncularının gelişimi ele alındı. Bu bağlamda, çok övülen Smit'in adı da geçti. "Herkes Smit'ten bahsediyor ve ben de Smit'in harika bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ancak Zechiël, büyük maçlarda gerçekte neler yapabileceğini gösterdi. Defansif katkı veya arkanızdan kaçan bir oyuncuyu durdurma konusunda Zechiël'i daha eksiksiz buluyorum," dedi eski Feyenoord orta saha oyuncusu.

Marciano Vink, El Ahmadi'ye büyük ölçüde katılıyor ve Zechiël'in geleceğinin nerede olduğunu yüksek sesle merak ediyor. “Gelecek sezon nerede oynayacağını gerçekten merak ediyorum. Şimdiden iki kez çok iyi bir kiralık dönem geçirdi,” diyor Vink, Zechiël'in Sparta Rotterdam ve şimdi de FC Utrecht'teki dönemlerine atıfta bulunuyor.

El Ahmadi, Zechiël'in artık en üst seviyede yer alması gerektiğini kanıtladığını düşünüyor. “Utrecht'te, Avrupa maçlarında ve büyük maçlarda sergilediği performans, bir üst düzey kulüpte oynayabileceğini kanıtlıyor,” diyor. Analist, bu bağlamda Robin van Persie'nin çok sayıda orta saha oyuncusuna sahip olduğu Feyenoord'daki rekabete dikkat çekti.

El Ahmadi'ye göre PSV'ye transfer olması bile imkansız değil. "PSV'de muhtemelen bazı orta saha oyuncuları ayrılacak. O zaman oraya gerçekten gidebilir" dedi. Vink ise Zechiël'in orada Paul Wanner, Guus Til ve Peter Bosz'un kadrosundaki diğer orta saha oyuncularıyla rekabet etmek zorunda kalacağını belirtiyor.

Ancak Zechiël için Feyenoord’da yeni bir şans en gerçekçi seçenek gibi görünüyor. El Ahmadi şöyle devam ediyor: “Hemen ilk on birde oynaması gerekmez, ancak bir üst düzey kulübün seviyesine çok yakın olduğunu kanıtladı.”

Zechiël ile Van Persie arasındaki geçmişteki çatışma nedeniyle Feyenoord'a dönüşü daha da ilginç hale getiriyor. Aralık ayında orta saha oyuncusu, NOS'un Buitenspel podcast'inde, Feyenoord'da geçirdiği gençlik döneminde, Rotterdam ekibinin şu anki teknik direktörüne karşı “karşı çıkmış” olduğunu itiraf etmişti. Zechiël o dönemde Feyenoord U19 takımında Youth League'de oynamaktansa, A takımda yer almayı tercih etmişti.

Şu anda Zechiël ve Van Persie arasındaki gerginlik büyük ölçüde giderilmiş görünüyor, bu da yeni bir işbirliğinin önündeki engellerin ortadan kalktığını gösteriyor.