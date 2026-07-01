Ekvador’un şikayeti, Dünya Kupası’ndaki en büyük sorunu ortaya koyuyor

Ekvador Futbol Federasyonu, A Milli Takımı’nın Meksika’ya yenilerek 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinin ardından Uluslararası Futbol Federasyonu’na (FIFA) resmi bir şikayette bulundu.

Meksika milli takımı, bugün Çarşamba sabahı Azteka Stadyumu'nda oynanan maçta Ekvador'u 2-0 mağlup ederek, 2026 Dünya Kupası'nın 32'li turunda rakibini eledi.

"Marca" gazetesi, Ekvador'un şikayetinin, takımın maç öncesinde özellikle seyahat ve dinlenme konusunda yaşadığı zorlukların ardından geldiğini belirtti.

Bu şikayet, şu konuları gündeme getirdi: Futbolcular, saatler süren uçuşların, günlük rutinlerinin bozulmasının ve tam olarak dinlenememenin ardından gerçekten nasıl hissediyorlar? Özellikle de yolculuk, sadece üç saat sürmesi gerekirken dokuz saat sürmüştü.

Ekvador’un şikayeti, birçok milli takımın aslında gizlice muzdarip olduğu bir sorunu gündeme getirdi.

ABD, Meksika ve Kanada’nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası’nda, turnuva takımları uzun bekleme sürelerine, uzun uçuşlara ve toparlanma süresinin kaybedilmesine uyum sağlamak zorunda kalıyor.

Uçakta birkaç saat oturmanın ardından seyahat yorgunluğu ortaya çıkabilir, uyku kalitesi bozulabilir, günlük rutinler aksayabilir ya da yolculuk sırasında fiziksel ve zihinsel yorgunluk birikebilir.

Meksiko Şehri’ne yaptığı yolculukta büyük bir gecikme yaşayan ve maç öncesinde öfkesi patlayan Pikacisi’nin yönettiği takımın teknik direktörü şöyle dedi: “Belirlenen saatten üç saat geciktik ve nedenini bilmiyoruz... Üç buçuk saatlik uçuş süresine, otele ulaşmak için harcanan bir saat yirmi dakika da eklenince, yolculuk dokuz saate uzadı.”

Ekvador Futbol Federasyonu, yaşananları “Dünya Kupası’nın temsil etmesi gereken fair play, adalet ve birlik ilkelerinden son derece uzak” olarak nitelendirerek resmi bir şikayette bulundu.

Ekvador milli takımı, sonunda 2-0 kaybettiği eleme maçı öncesinde yaşananları “sportmenlik dışı” olarak nitelendirdi.

İtirazdan bağımsız olarak soru açık: Seyahat, maçın sonucunu etkileyebilir mi?

Fizyoterapist ve biyotıp ve sağlık bilimleri alanında doktora sahibi Julio Caballero’ya göre cevap gayet net.

Marca gazetesine verdiği demeçte, “Bazen maçın sonucu sadece sahada değil, bir maçtan diğerine yapılan yolculuk sırasında da belirlenir” dedi. Katar’daki Dünya Kupası’na kıyasla değişim muazzam. Artık harita tamamen farklı. Mesafeler hava yolculuğunu zorunlu kılıyor; bu da günlük rutini bozuyor ve lojistik hizmetleri hazırlıkların ayrılmaz bir parçası haline getiriyor.”