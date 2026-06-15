Goal.com
CanlıBiletler

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Cote D'Ivoire v Ecuador: Group E - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Ekvador Teknik Direktörü: "Fileler" karşısında "haksız" bir yenilgiye uğradık

Fildişi Sahili - Ekvator
Fildişi Sahili
Ekvator
Dünya Kupası
S. Beccacece
Côte d’Ivoire
Ekvador
ABD

Ekvador milli takımının teknik direktörü Sebastián Picassisi, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ne karşı aldıkları, kendi deyimiyle "haksız" yenilgiye üzüntüsünü dile getirdi.

Ekvador, Amad Diallo'nun son dakika golüyle kazanan Fildişi Sahili karşısında 3 kez direk ve üst direğe çarptı.

Maçta toplam 27 şut atıldı (15'i Fildişi Sahili, 12'si Ekvador), top ise 4 kez direk veya üst direğe çarptı.

beIN SPORTS sitesi, maçın ardından Pikacisi'nin "Bu acı verici çünkü haksız bir yenilgiydi" şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

"Harika bir mücadele verdik, en tehlikeli fırsatları yarattık ve maçı kazanabilirdik, ancak son anda yaşanan tek bir ayrıntı yüzünden eli boş döndük" diye ekledi.

Dünya Kupası
Almanya crest
Almanya
GER
Fildişi Sahili crest
Fildişi Sahili
CIV
Dünya Kupası
Ekvator crest
Ekvator
ECU
Curacao crest
Curacao
CUW

Ekvador ve Fildişi Sahili, Curacao'yu 7-1'lik skorla ezip geçen Almanya ile aynı grupta yer alıyor.

Ekvador, grup aşamasının ikinci turunda Curacao ile karşılaşacak, Fildişi Sahili ise Alman makinesi karşısında zorlu bir sınava girecek.

Reklam