Ekvador Teknik Direktörü: "Fileler" karşısında "haksız" bir yenilgiye uğradık

Ekvador milli takımının teknik direktörü Sebastián Picassisi, Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili'ne karşı aldıkları, kendi deyimiyle "haksız" yenilgiye üzüntüsünü dile getirdi.

Ekvador, Amad Diallo'nun son dakika golüyle kazanan Fildişi Sahili karşısında 3 kez direk ve üst direğe çarptı.

Maçta toplam 27 şut atıldı (15'i Fildişi Sahili, 12'si Ekvador), top ise 4 kez direk veya üst direğe çarptı.

beIN SPORTS sitesi, maçın ardından Pikacisi'nin "Bu acı verici çünkü haksız bir yenilgiydi" şeklindeki açıklamalarını yayınladı.

"Harika bir mücadele verdik, en tehlikeli fırsatları yarattık ve maçı kazanabilirdik, ancak son anda yaşanan tek bir ayrıntı yüzünden eli boş döndük" diye ekledi.

Ekvador ve Fildişi Sahili, Curacao'yu 7-1'lik skorla ezip geçen Almanya ile aynı grupta yer alıyor.

Ekvador, grup aşamasının ikinci turunda Curacao ile karşılaşacak, Fildişi Sahili ise Alman makinesi karşısında zorlu bir sınava girecek.