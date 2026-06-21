Curacao milli takımı, 2026 Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Ekvador ile oynadığı maçta 0-0 berabere kalarak, Dünya Kupası tarihindeki ilk puanını aldı.

Maçta her iki taraf da birçok tehlikeli pozisyon yakaladı, ancak hücumdaki etkisizlik ve kalecilerin muhteşem performansları, 90 dakika boyunca golün atılmasını engelledi.

Ekvador milli takımı maça güçlü bir başlangıç yaptı ve 2. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalarak erken bir gol atmaya çok yaklaştı, ancak Curaçao kalecisi Eloy Rom muhteşem bir kurtarışla takımını kesin bir golün önünden kurtardı.

Curacao milli takımı sadece savunmakla yetinmedi, rakibiyle karşılıklı ataklar yaptı ve birçok kez kaleyi tehdit etti. Bunların en önemlisi 30. dakikada, ceza sahası içinden gelen güçlü bir şutun Ekvador savunmacılarına çarpmasıyla gerçekleşti ve öne geçmek için değerli bir fırsat kaçırıldı.

İlk yarı, 38. dakikada Ekvadorlu Jordi Alkevar’ın sarı kart görmesi ve bir dakika sonra da Curaçao’lu bir oyuncunun benzer bir uyarı almasının ardından, 0-0 berabere biten bir taktiksel mücadeleye sahne oldu.

İkinci yarıda maçın temposu yükseldi ve her iki takım da galibiyet golünü aramaya devam etti. Ekvador oyuncuları birçok tehlikeli fırsatı kaçırdı; bunların en önemlisi 73. dakikada, Curaçao kalecisinin kesin bir şutu ustaca kurtarmasıydı.

83. dakikada Curaçao milli takımı, forveti Jürgen Lokadia’nın ağır bir sakatlık nedeniyle oyundan çıkmasıyla büyük bir darbe aldı; onun yerine Castanier oyuna girdi ve teknik direktörün takımı maçın son düdüğüne kadar direndi.

Beş dakikalık uzatma süresine rağmen her iki takım da gol bulamadı ve maç golsüz berabere sonuçlanarak her iki takım da birer puan aldı.

Bu sonuç, Dünya Kupası finallerine ilk kez katılan Curaçao milli takımı için tarihi bir başarı oldu; takım, tarihindeki ilk Dünya Kupası puanını kazandı.